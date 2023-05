Mama deklice s seznama žrtev: Bil je v moji hiši, prenehajte lagati

Tišina, solze in neizmerna žalost ljudi, ki se v Beogradu že od zgodnjega jutra zbirajo pred osnovno šolo Vladislav Ribnikar, kamor prinašajo cvetje in sveče.

Foto: Guliverimage

Pretresena mama deklice, ki se je znašla na seznamu žrtev 13-letnega Koste K., ta je v včerajšnjem strelskem napadu ubil varnostnika in osem otrok, je ena izmed številnih, ki so se danes zbrali pred OŠ Vladislav Ribnikar v Beogradu. V množici ljudi je kričala, naj prenehajo lagati, pozneje pa novinarjem pojasnila, da se je njena hčerka družila s 13-letnikom, da ni res, da se starši z njim niso pogovarjali, in da je njegove starše poznala.

"Bil je v moji hiši, prenehajte lagati. Z njim so se pogovarjali, ni bil zlorabljen, bil je ljubljen, dekleta so bila zaljubljena vanj. Bil je razvajen otrok. Moja hčerka je bila na njegovem seznamu," je povedala Tatjana Savarese.

Novinarjem je pojasnila, da pozna njegove starše in da se je njena hči dva meseca družila z njim. Kot je še povedala, jo je razburil napis, naj se starši pogovarjajo z otroki, saj meni, da so se s fantom starši pogovarjali. Dodala je, da se vsak najstnik kdaj počuti izobčenega, in znova poudarila, da so jo razjezile neresnice.