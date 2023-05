Juhant: Ne marajo ga, pa kaj. Zaščititi je treba žrtve, ne storilca.

Kaj napelje "nevpadljivega, tihega, neproblematičnega" otroka, da stori grozodejstvo, kakršno se je ta teden zgodilo v Beogradu? "Če pogledate statistike, so bili morilci navzven vedno mirni, kot takšne jih navadno opisuje tudi okolica," pravi specialni pedagog Marko Juhant. Vprašanje pa je, kakšne so bile resnične vrednote v družini fanta, ki je v načrtovanem strelskem napadu na svoji osnovni šoli ubil najmanj devet ljudi.

Kot enega od sprožilnih dejavnikov za nasilje srbska policija in mediji navajajo negativno oceno pri enem od predmetov, ki je sedmošolca − odličnega učenca − napeljala na ta smrtonosni pohod. Je to res lahko razlog, ki je fanta pognal v morijo? "Vprašati se je treba, kakšna so pričakovanja staršev do tega otroka. Morda so izjemno zahtevni, hladni ali pa se je fant zbal njihove reakcije. Po drugi strani pa je oče sina vodil s seboj vadit streljanje s pištolo, kjer so tarče vedno v obliki človeške silhuete, kar strelec lahko ponotranji. Na izjemno izurjenost fanta kaže tudi zelo majhna količina porabljenega streliva glede na število žrtev," opozarja Juhant.

Če bi z napadom počakal, bi mu sodili kot mladoletniku

Trinajstletnika so po prijetju odpeljali v psihiatrično bolnišnico, saj kot otrok še ni kazensko odgovoren in drugačna vrsta pridržanja ni mogoča. V javnosti so se nemudoma pojavila ugibanja in pozivi, da bi bilo treba starost kazenske odgovornosti znižati, s 14 na 12 let. Pojavlja se problem, da nimamo ustreznih oziroma zaprtih zavodov za takšne otroke. "Bojim se tudi, da bodo različni strokovnjaki začeli iskati vse sorte izgovorov za storilca, da bo on postal žrtev," dodaja sogovornik.

"Nepriljubljenost − fant naj v družbi vrstnikov ne bi bil zelo priljubljen − ne sme biti izgovor za takšno nasilje. Ne marajo ga, pa kaj. Tri četrtine učencev neke šole ni zelo popularnih. Ampak enostavno ni časa za ščitenje storilcev, treba je zaščititi žrtve," ponavlja Juhant.

"Storilca opisujejo kot visoko inteligentnega otroka. Glede na to, da mu pripisujejo, da je natančno načrtoval smrtonosni napad in da se je zavedal, da pri teh letih za svoja dejanja še ne odgovarja, potrjuje njegovo inteligenco," pojasnjuje sogovornik, a istočasno poudarja, da ne smemo zamenjevati inteligence s pametjo. "Nenazadnje so bili številni množični morilci v zgodovini visoko inteligentni," dodaja.

Foto: Guliverimage

V takšnih primerih se vedno pojavi strah pred posnemanjem, ko si oseba zaradi obsežnega medijskega poročanja zaželi enake pozornosti in za vsako ceno želi priti do svojih pet minut "slave".

"Najbolje bi bilo v najkrajšem možnem času ukiniti vse objave o dogodku, da se storilca ne omenja več, da ni več deležen pozornosti, da gre dejanje v pozabo," je prepričan Juhant in dodaja: "Treba se je tudi zavedati, da orožje nikoli ni dovolj varno shranjeno, da ne bi moglo biti še bolj."

Zagotovo tudi ni staršev, ki bi svoje otroke vzgajali na način, ki bi neposredno vodil v takšna dejanja. "Poudarek je na vrednotah, kaj se sme in česa ne, kako vrednote uresničiti v življenju. Postaviti je treba hišna pravila in se jih držati," poudarja specialni pedagog.