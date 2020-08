Juhant kritičen po tragediji na Soči: Pristojni niso ravnali ustrezno

Nesreča na Soči se je zgodila po tem, ko so na bližnji hidroelektrarni dvignili zapornice in se je vodostaj reke močno povečal.

Po tragični nesreči na reki Soči, v kateri je utonil 10-letnik, so se v ponedeljek prek pisma oglasili starši preminulega dečka, ki so zapisali, da so za smrt izvedeli šele pet ur po nesreči, ob tem pa so jim onemogočili stik s preostalima otrokoma. "Starši niso bili ustrezno, pravočasno in točno informirani. Cilj CSD ni, da poskrbi za enega pogrešanega otroka, ampak za vso družino. V tem primeru ni bila vpletena vsa družina," meni specialni pedagog Marko Juhant.

V ponedeljek, slab teden po tragični nesreči na reki Soči, v kateri je utonil 10-letnik, so se oglasili starši preminulega otroka. Kot so zapisali v pismu, so za sinovo smrt izvedeli šele čez nekaj ur, ob tem pa so jim onemogočili stik s preostalima otrokoma, ki sta bila priča dogodku.

"Od ostalih dveh sinov, ki sta bila prisotna na kraju nesreče in sta nesrečo videla, sva kasneje izvedela, da sta že na kraju dogodka, takoj po nesreči, prosila prisotne ob njiju, naj naju pokličejo. Tako prisotni policist kot delavke CSD jima kljub prošnjam obeh sinov (6 in 12 let) tega niso omogočili," sta med drugim zapisala.

"Mislim, da ni bilo ustrezno poskrbljeno za njegova sorojenca"

"Ne znam si predstavljati velikosti bolečine starša ob izgubi otroka. Ob takšnih primerih je že sam dogodek tako tragičen, starš potrebuje točne informacije, dostop do svojih bližnjih," o dogodku meni specialni pedagog Marko Juhant. Foto: Matej Povše Nesreča se je zgodila pretekli torek popoldne, ko se je deček skupaj s sorojencema in starimi starši kopal na kopalnem območju pri Kajak centru Solkan, nato pa se je zaradi dviga zapornic na bližnji hidroelektrarni dvignil vodostaj reke in zelo povečal pretok.

Po Juhantovem mnenju bi morala biti glavna pozornost usmerjena na preživele člane družine. "Veliko pozornosti je bilo usmerjene na takrat pogrešanega člana. Mislim, da ni bilo ustrezno poskrbljeno za njegova sorojenca. Zanesljivo otroka najbolj potolažijo pogovor, objem in tolažba starša. CSD bi moral zato poklicati starše, če stari starši v šoku niso mogli niti dvigniti telefona," je prepričan Juhant in dodaja: "Starše bi morali veliko prej sprejeti in jih spremljati, dokler ne vidijo svojega umrlega otroka. Ne pa da jih prepustijo sistemu."

"V takšnih razmerah potrebuješ predvsem primerno osebo, ki ima občutek za ljudi"

Po prebranem pismu staršev, odzivu novogoriške policije in Centra za socialno delo Severna Primorska Juhant meni, da je vso zadevo zakuhala policija z napačnim programom izvedbe.

Je policija preiskovala nesrečo ali kaznivo dejanje?

"Zahtevali so omejevanje stikov, zato predvidevam, da so preverjali, ali gre za možnost kakšnega kaznivega, kriminalnega dejanja. In verjetno so zato naročili CSD, naj še ne obvešča staršev. Običajno bi v prisotnosti starih staršev in sorojencev socialna delavka poklicala starše, povedala, da so ostali tik ob njej, pri telefonu, in se lahko oglasijo in jih slišijo. Ob tem, da so bili starši v Ljubljani, dogodek pa se je zgodil v Solkanu, bi bilo pametno organizirati tudi prevoz staršev," pojasnjuje Juhant.

Po njegovih besedah policija ni izšolana za takšne primere. "Tudi če imajo šolanje s tega področja, ti šola ne zagotavlja ustreznih odzivov. V takšnih razmerah potrebuješ predvsem primerno osebo, ki ima občutek za ljudi," meni.

Protokoli ne morejo zajeti vsega

Dogodek, kakršen se je zgodil pretekli torek, je po besedah Juhanta izjemen dogodek, kjer načina delovanja ni mogoče popolnoma zajeti s protokoli. "Ne morejo pokriti vsega. Zmanjka človečnosti," dodaja Juhant.

"V vsem tem času starši niso imeli možnosti biti deset minut ob svojem mrtvem otroku, niso mogli začeti procesa žalovanja. Zdaj so jezni in se bodo drugi postopki zavlekli," meni Juhant.