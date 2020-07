Bi lahko tragedije na Soči preprečili?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek popoldan se je na Soči zgodila tragična nesreča, v kateri se je utopil deček. Vodostaj reke se je zelo hitro povečal, kar je bila posledica odprtja zapornice pri hidroelektrarni. Na tem območju so se v 15 letih zgodile že tri tragične nesreče.

Desetletni deček se je skupaj z družino kopal na kopalnem območju pri Kajak centru Solkan. Nenadoma je vodostaj Soče narasel, rečni tok pa je otroka začel odnašati proti rečnim brzicam in kajakaški progi.

Za dečkom je zaplaval eden od odraslih družinskih članov, vendar mu ga ni uspelo ujeti, dečka pa je nato odneslo proti Italiji. Potapljači so ga našli malo po 18. uri, na globini okrog petih metrov, vendar mu niso mogli več pomagati.

"Na tem delu Soče se težave dogajajo dnevno"

Potapljač vodne reševalne službe Nova Gorica Andrej Šekli je včeraj za 24ur dejal, da so se v zadnjih 15 letih na tem območju zgodile že tri tragične nesreče, vendar se na tem delu Soče nesreče dogajajo vsak dan.

"Na tem delu Soče se težave dogajajo dnevno, vendar se srečno razpletejo, zahvala za to pa gre predvsem domačinom in izkušenim plavalcem, ki se zadržujejo na tem območju," je dejal Šekli.

Vodostaj se je v eni uri dvignil za 88 centimetrov

Foto: Arso Vodostaj je na hitro narasel po tem, ko so zapornico dvignili v hidroelektrarni, kar je po besedah direktorja Soških elektrarn Nova Gorica Radovana Jereba običajna praksa. Kot kažejo uradni podatki agencije za okolje in prostor (Arso), se je vodostaj Soče v času nesreče, med 16. in 17. uro, dvignil za 88 centimetrov, pretok pa se je povečal za skoraj 92 kubičnih metrov na sekundo.

Šekli dodaja, da so že pred sedmimi leti, ko se je smrtno ponesrečil 46-letnik, njegovo hčer pa jim je uspelo rešiti, predlagali namestitev zvočnih signalov oziroma semaforjev, ki bi se večkrat oglasili, ko bi se zapornice dvignile. Takrat bi morali kopalci zapustiti vodo.

Spremembe napoveduje tudi župan Klemen Miklavič, ki se pridružuje ideji Šeklija, glede tega pa bo občina stopila v stik s Soškimi elektrarnami.

Podrobnosti nesreče:

O torkovi nesreči sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice, ki sta ogled kraja nesreče prepustili policiji. Pri ogledu kraja dogodka so pristojni ugotavljali tudi, ali so vstopna mesta v reko Sočo označena z opozorilnimi tablami oziroma ali je tam uradno kopališče.

Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da je na celotnem območju, kjer je plaval otrok, tj. Kopalno območje Soča pri Solkanu, postavljenih več opozorilnih tabel z napisi nevarnost utopitve, nevarnost nenadnega dviga gladine vode, kopanje na lastno odgovornost in kopalno območje brez reševalca iz vode.