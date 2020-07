V hudi prometni nesreči umrl voznik kombija

V Merljakih v občini Renče se je danes dopoldne zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl voznik kombija. Policisti so ugotovili, da je moški zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v zadnji del avtobusa, ki je bil parkiran na parkirišču.

Do nesreče je prišlo v bližini Goriških opekarn. Voznik kombija je vozil iz smeri Bukovice proti Renčam. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v zadnji del avtobusa, ki je bil parkiran na parkirišču ob cesti. Tuja krivda je izključena, policisti so o dogodku obvestili pristojno tožilstvo, so sporočili z novogoriške policijske uprave.