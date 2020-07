Po državi klestila orjaška toča #foto

Včeraj zvečer so posamezne dele države zajele krajevne nevihte in neurja z močnimi nalivi in vetrom. Ponekod je klestila tudi toča. Danes smo se v nekaterih delih države zbudili v megleno jutro ali pa v nizko oblačnost. Megla in oblaki se bodo tekom dopoldneva trgali zato je pred nami sončen četrtek s temperaturami do 34 stopinj Celzija.

V večernih urah so osrednji, vzhodni, severno vzhodni in jugo vzhodni del države zajele močne padavinske celice. Najhuje je bilo v Domžalah, kjer je klestila tudi pet in več centimetrov debela toča in v kateri je bilo poškodovanih večje število stanovanjskih in drugih objektov ter avtomobilov.

Gasilci in druge službe so iz objektov črpali vodo, preusmerjali nevarne hudournike, začasno pokrivali poškodovane strehe na objektih, odstranjevali podrta drevesa, čistili zemljine iz cestišč in čistili meteorne jaške. Poleg tega smo zabeležili tudi več zemeljskih plazov, ponekod pa je zaradi neurja bila tudi motena oskrba z električno energijo.

V občinah Črna na Koroškem, Kamnik, Mežica, Vodice, Gornja Radgona, Komenda, Mozirje, Trzin, Braslovče, Laško, Lukovica, Prebold, Šenčur, Hrastnik, Ljutomer, Mengeš, Šentilj, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Velenje, Apače, Cerklje na Gorenjskem, Dol pri Ljubljani, Ljubljana, Polzela, Prevalje, Radenci, Šoštanj, Žalec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Log – Dragomer, Celje, Juršinci, Križevci, Ormož, Ravne na Koroškem in Trebnje je bilo posredovanje potrebno na več kot 500 lokacijah, aktiviranih je bilo okoli 100 enot. Gasilci so bili še v zgodnjih jutranjih urah na terenu, kjer so odstranjevali posledice neurja, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Pred nami sončen konec tedna

Danes zjutraj bo ponekod v notranjosti megla ali pa nizka oblačnost. Čez dan bo povečini sončno, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj vročinskih neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. V nedeljo popoldne bodo nevihte spet pogostejše, napovedujejo vremenoslovci na Agenciji za okolje (Arso).