Za številne delo od doma ni novost, tak način poznajo že vsaj desetletje

V obdobju epidemije so številna podjetja zaposlene napotila na delo od doma. O slabih izkušnjah ne govorijo, ravno nasprotno, pogosto so bili zaposleni bolj učinkoviti, ob tem pa so prihranili tudi dragoceni čas. V nekaterih podjetjih tak način dela poznajo že vrsto let. V enem od podjetij pa zaposlenim priporočajo, da teden dni po dopustu delajo od doma, s tem pa preprečijo morebitno širjenje okužb v podjetju.

V začetku marca so se številna podjetja v Sloveniji po priporočilih zdravstvene stroke odločila za delo od doma. Maja, ko je število novih okužb upadlo, so se zaposleni večinoma začeli vračati na delovno mesto. Zaradi poslabšanja epidemiološke slike pa stroka znova poziva delodajalce, naj se vrnejo k delu od doma.

Ali to še vedno počnejo in kakšne so njihove izkušnje z učinkovitostjo in komunikacijo s sodelavci, smo povprašali tudi nekaj slovenskih podjetij.

Epidemije je uradno konec, a zaposleni ostajajo doma

Zaposleni pri Mastercard Slovenija v večini še ostajajo doma. "Ker je zdravje naših zaposlenih na prvem mestu, smo delovni proces na različne načine prilagodili že zelo zgodaj po začetku epidemije. Vsem zaposlenim smo omogočili dva načina dela: delo od doma ali delo v dveh ločenih skupinah (A in B), ki se na delu nikoli ne srečata," pravi Aleš Petejan, vodja trženja v podjetju.

V podjetju Bayer delo od doma ponujajo kot možnost za tiste zaposlene, ki jim narava dela to omogoča. Ta izbira je bila kot izjema in z določenimi omejitvami mogoča že pred začetkom epidemije.

"Delo od doma je ponujalo večjo prilagodljivost in individualno svobodo, poenostavilo in pospešilo je delovne procese, marsikdo pa je začel ceniti ogromno možnosti, ki jih ponuja digitalna komunikacija," ob tem dodaja generalni direktor podjetja Panagiotis Alekos.

V domačem okolju je delalo 70 odstotkov zaposlenih

Pri Telekomu Slovenije je v obdobju razglašene epidemije od doma oziroma na daljavo delalo približno 70 odstotkov njihovih sodelavk in sodelavcev, ki jim je to omogočala narava dela.

"V tem obdobju je bila zavzetost in motiviranost zaposlenih na visoki ravni, prav tako sodelovanje med zaposlenimi. Glede na to, da 24 ur na dan in vse dni v letu uporabnikom zagotavljamo nemoteno delovanje storitev ter ustrezno prodajno in poprodajno podporo, dela na daljavo ne moremo omogočiti vsem zaposlenim," dodajajo v podjetju.

Foto: Getty Images

V obdobju epidemije so od doma delali tudi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). "Za nemoteno izvajanje storitev zavoda, kot so redno nakazilo pokojnin in drugih prejemkov, prioritetno reševanje zahtevkov za prvo priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje ter delovanje za to potrebnih storitev IT, je zavod več kot 70 odstotkom zaposlenim omogočil delo od doma," so povedali za Siol.net.

Delo od doma ni novost, tak način poznajo že vsaj desetletje

Za nekatera podjetja pa ta način dela ni nič novega. V podjetju Mars delo od doma izvajajo že vsaj desetletje, zato delovnih procesov med pandemijo niso bistveno spreminjali.

"Delo od doma ali od kjerkoli drugod je v našem podjetju že dolgo prisotno. Dnevno sodelujemo z oddaljenimi ekipami sodelavcev, saj smo fizično razporejeni po 12 različnih državah. Mars ima pravi pristop pri delu na daljavo in model, ki ga uporabljamo, se je izkazal za učinkovitega tudi v teh nenavadnih okoliščinah. Trenutno so odprte tudi naše pisarne, upoštevamo vse preventivne ukrepe, vendar sodelavce spodbujamo, da še naprej delajo na daljavo, če jim to ustreza," je dejala Zorana Novaković, direktorica za kader in organizacijo pri Mars Multisales BBA.

Dela v takšni obliki so že desetletje vajeni tudi v mariborskem podjetju Mikro+Polo. Zaposlenim to omogočijo, če iz kakršnihkoli razlogov to potrebujejo ali želijo. "Seveda je delo od doma odvisno tudi od delovnega mesta, ki ga nekdo opravlja – zaposleni v logistiki blaga na žalost ne morejo odpremiti od doma, prav tako serviser ne more od doma opraviti servisnega posega na aparatu," dodajajo.

Po vrnitvi z dopusta jim priporočajo, da še teden dni ostanejo doma

Tudi v podjetju Butan plin imajo vsi zaposleni, ki delajo z računalnikom, zagotovljene vse potrebne dostope in opremo, da lahko kadarkoli začnejo delati od doma. "Kot del mednarodne korporacije smo že v preteklosti številne sestanke izvajali na daljavo, zato nam tak sistem dela ni tuj."

V obdobju poletnih dopustov pa so kot preventivni ukrep izdali tudi priporočilo, da po koncu dopusta, če narava in pogoji dela to omogočajo, zaposleni prvi teden opravlja delo od doma.

V nekaterih podjetjih delo od doma ni mogoče

Povsod pa tak način dela niti v času epidemije ni bil mogoč, saj narava dela zahteva prisotnost zaposlenih. Med njimi je tudi novomeška Krka, kjer so sicer takoj sprejeli stroge ukrepe za zajezitev širjenja virusa, s katerimi so zaščitili zdravje zaposlenih in zagotovili poslovanje brez prekinitev.

Sodobna tehnologija podjetjem omogoča, da delo od doma poteka brez zapletov. Foto: Getty Images

"Dejstvo pa je, da je delo v farmacevtski industriji specifično. Dela od doma ni mogoče preprosto uvesti zaradi prepletenosti vseh delovnih procesov, ki potekajo v podjetju. Glede na procese dela, ki zahtevajo neposredno sodelovanje sodelavcev na vseh področjih, je potrebna njihova prisotnost na delovnem mestu," odgovarjajo v Krki.

Zaposleni so tudi doma ostali motivirani

Izkušnje podjetij, ki so v epidemiji vpeljala delo od doma, so na sploh pozitivne. "V tem obdobju sta bili zavzetost in motiviranost zaposlenih na visoki ravni, prav tako sodelovanje med zaposlenimi," menijo v Telekomu Slovenije. Podobno poročajo tudi iz drugih podjetij.

Nekateri pogrešajo druženje s sodelavci

V podjetju Mars pravijo, da je spreminjanje delovnega okolja s seboj prineslo tudi povečanje pomembnosti oddaljenega vodenja in močne organizacijske kulture.

"Za nekatere zaposlene so spletni sestanki in delo na daljavo enostavni, a za številne vodje je to lahko velik izziv, saj niso vajeni delati tako, da njihova ekipa ni fizično prisotna. Nekateri pogrešajo osebno interakcijo, priložnosti za neformalno učenje in druge vidike tradicionalnega dela, ki imajo pomembno vlogo pri vsakodnevnem delu ter vzpostavljanju odnosov med člani ekipe. Digitalna orodja, ki nam pomagajo pri delovanju na daljavo in učinkovitem sodelovanju, so ključna za takšen način dela, vendar ne smemo podcenjevati pomena zaupanja in kulture podjetja, ki temelji na organizacijskih vrednotah," dodajajo.

Delo od doma = manj bolniških odsotnosti

Tudi na ZPIZ menijo, da so bili rezultati kljub novemu načinu dela zelo dobri. "Prav tako se je vzpostavila primerna komunikacija med sodelavci, predvsem so bile izkoriščene možnosti medsebojnega komuniciranja, ki ga omogoča splet. Organiziranje oziroma omogočanje dela od doma pa se je izkazalo kot dobra odločitev tudi zaradi zmanjšanja bolniških odsotnosti zaposlenih," pravijo.

Sodobna tehnologija je ključ do uspeha

V podjetju Mikro+Polo imajo z delom v tem obdobju izjemno pozitivne izkušnje. "Delo od doma se je pri nas izkazalo za zelo učinkovito, izjemno hitro smo se prilagodili tudi novim načinom komuniciranja med sodelavci in začeli uporabljati digitalne kanale komunikacije ter tako ostali popolnoma povezani. Tudi na splošno smo v podjetju dobro digitalizirani in računalniško pismeni, zato nismo imeli nobenih težav na primer niti pri virtualnih sestankih vseh oddelkov, pri katerih je bilo udeleženih tudi več kot 15 sodelavcev," pravijo.

Vse odgovore podjetij o tem, kako je bilo videti delo v obdobju epidemije in kakšne so njihove izkušnje z učinkovitostjo, si lahko preberete spodaj.

Mastercard Foto: Reuters Ali v vašem podjetju delo še vedno poteka (tudi) od doma? Delo v pisarni Mastercard še vedno v večini poteka od doma. Ker je zdravje naših zaposlenih na prvem mestu, smo delovni proces na različne načine prilagodili že zelo zgodaj po začetku epidemije. Vsem zaposlenim smo omogočili dva načina dela: delo od doma ali delo v dveh ločenih skupinah (A in B). Tako Mastercard zaposlenim daje možnost, da se sami odločijo, ali jim bolj ustreza delo od doma ali želijo biti del ekipe A oziroma B, ki pa delo opravljata v pisarni. Ti dve ekipi sta razdeljeni glede na to, kdaj lahko zaposleni pridejo v pisano, ob tem pa se ekipi nikoli ne smeta srečati v poslovnih prostorih. S tem Mastercard omogoča svojim zaposlenim svobodno možnost lastne izbire. Tako doma kot pri delu v pisarni se natančno držimo vseh varnostnih priporočil. Kakšne so vaše izkušnje z učinkovitostjo dela in komunikacijo med sodelavci? Uspešno smo se prilagodili novi realnosti, saj smo se s tovrstnimi delovnimi procesi srečali že v preteklosti in jih apliciramo na dnevni ravni. Pri delu tako uporabljamo različne digitalne platforme za deljenje materialov, redne sestanke, brifinge in razno komunikacijo. Tudi v preteklosti smo že veliko sodelovali s kolegi iz različnih delov sveta, kar nam je omogočilo, da smo se uspešno in hitro prilagodili na spremembe. V ta proces smo uspešno vključili tudi poslovne partnerje in tako poskrbeli, da se delovni proces tudi nadaljuje nemoteno. Ali razmišljate, da bi tak način dela v določenem obsegu ohranili tudi v prihodnje? (če te možnosti zaposlenim morda niste omogočali že pred epidemijo) Glede na odlične dosedanje izkušnje in uspešno poslovanje bo vse do nadaljnjega delo potekalo od doma oziroma v ločenih skupinah.



Odgovarjal je Aleš Petejan, vodja marketinga za Mastercard, Slovenija.

Bayer Foto: Reuters Pretekli meseci so bili zahtevni za vse nas. Naša prednostna naloga je in bo ostala ohranjanje varnosti in zdravja zaposlenih. Od začetka epidemije smo svoje prakse in postopke preoblikovali tako, da smo zavarovali varnost in dobro počutje zaposlenih, ki so bili na delovnih mestih v pisarni ali na terenu. Ta kriza nam je pomagala vzpostaviti nov občutek agilnosti v naši kulturi. Delo od doma je pomenilo večjo prilagodljivost in individualno svobodo, poenostavilo in pospešilo delovne procese, marsikdo pa je začel ceniti ogromno možnosti, ki jih ponuja digitalna komunikacija. Bayer omogoča delo od doma kot možnost za tiste zaposlene, ki jim narava dela to omogoča. Ta možnost je bila kot izjema in z določenimi omejitvami mogoča že pred začetkom epidemije. Spoznali smo, da lahko veliko dela opravimo od doma, če svojim zaposlenim ponudimo večjo prilagodljivost, kje in kako delajo. Hkrati je uspeh našega podjetja odvisen od našega ekipnega uspeha. Kadar je delo odvisno od močne ekipne dinamike in osebnega stika, je delo na lokaciji podjetja lahko izjemno dragoceno, saj naša pisarna postane prostor, kjer se s sodelavci povezujemo in sodelujemo. Delo in vodenje zaposlenih od doma pomenita v prihodnost usmerjen, sodoben in prilagodljiv način za vsakega zaposlenega. Bayer bo proučil možnost določene svobode in prilagodljivosti pri ustvarjanju rešitev, ki bodo najbolje ustrezale lokalnim željam in zahtevam. Prizadevali si bomo za rešitev, ki kombinira delo od doma in delo v Bayerjevi pisarni. S tem bomo upoštevali tako potrebe poslovanja in strank, pa tudi želje zaposlenih in ekip. To je lahko tudi določitev dni, ko so vsi v pisarni, in dni, ko so v domači pisarni ali po potrebi obiskujejo stranke, dobavitelje ali poslovne partnerje. Odgovarjal je generalni direktor družbe Bayer, d. o. o., Panagiotis Alekos.

Mars Foto: Reuters Ali v vašem podjetju delo še vedno poteka (tudi) od doma? Pri podjetju Mars delo na tak način izvajamo že vsaj desetletje, zato delovnih procesov med pandemijo nismo bistveno spreminjali. Delo od doma ali od kjerkoli drugod je v našem podjetju že dolgo prisotno. Dnevno sodelujemo z oddaljenimi ekipami sodelavcev, saj smo fizično razporejeni po 12 različnih državah. Mars ima pravi pristop pri delu na daljavo in model, ki ga uporabljamo, se je izkazal za učinkovitega tudi v teh nenavadnih okoliščinah. Trenutno so odprte tudi naše pisarne, upoštevamo vse preventivne ukrepe, vendar sodelavce spodbujamo, da še naprej delajo na daljavo, če jim to ustreza. Kakšne so vaše izkušnje z učinkovitostjo dela in komunikacijo med sodelavci? Spreminjanje delovnega okolja je s seboj prineslo tudi povečanje pomembnosti oddaljenega vodenja in močne organizacijske kulture. Za nekatere zaposlene so spletni sestanki in delo na daljavo enostavni, a za številne vodje je to lahko velik izziv, saj niso vajeni delati tako, da njihova ekipa ni fizično prisotna. Nekateri pogrešajo osebno interakcijo, priložnosti za neformalno učenje in druge vidike tradicionalnega dela, ki igrajo pomembno vlogo pri vsakodnevnem delu ter vzpostavljanju odnosov med člani ekipe. Digitalna orodja, ki nam pomagajo pri delovanju na daljavo in učinkovitem sodelovanju, so ključnega pomena za takšen način dela, vendar ne smemo podcenjevati pomena zaupanja in kulture podjetja, ki temelji na organizacijskih vrednotah. Ali razmišljate, da bi tak način dela v določenem obsegu ohranili tudi v prihodnje? Kot že rečeno, delo izvajamo na takšen način že dlje časa, toda po tej izkušnji, s katero smo se vsi spopadli zaradi pandemije, verjamem, da bo veliko več podjetij videlo prednosti in nadaljevalo nekatere prakse, kot so delo od doma, prilagodljiv delovni čas, uporaba novih tehnologij in tako dalje. Na splošno moramo za učinkovito delovanje v tako imenovani pisarni prihodnosti sprejeti novo miselnost in druga stališča ter prilagoditi svoje sposobnosti. Tehnologije ponujajo številne priložnosti, vendar se moramo naučiti graditi in vzdrževati odnose na daljavo. Za to je ključno, da razumemo pomen kulturnih razlik in osebni slog komuniciranja, ki ga po potrebi tudi prilagodimo. Nov način dela prinaša številne priložnosti za sodelovanje z ljudmi od vsepovsod, zato se je treba še bolj osredotočiti na raznolikost in vključenost, da se vsi počutijo sprejete in spoštovane. Ravno tako ni več omejitev za privabljanje talentov od vsepovsod in za razvoj kariere zaposlenih na drugih geografskih območjih. Zaposleni lahko raziskujejo priložnosti za poklicni razvoj, ne da bi pri tem žrtvovali družinske ali osebne stike, medtem ko lahko podjetja najamejo najboljše strokovnjake ne glede na njihovo geografsko lokacijo.



Na vprašanja je odgovorila Zorana Novaković, direktorica za kader in organizacijo pri Mars Multisales BBA

Mikro+Polo Foto: STA Ali v vašem podjetju delo še vedno poteka (tudi) od doma? Ne, saj epidemije v Sloveniji že nekaj časa več ni; v pisarne smo se vrnili v začetku maja in pri tem seveda poskrbeli za varnost zaposlenih. Kakšne so vaše izkušnje z učinkovitostjo dela in komunikacijo med sodelavci? Naše izkušnje so izrazito pozitivne, saj so zaposleni odgovorni in lojalni podjetju. V obdobju epidemije smo –zaradi panoge, v kateri delujemo – imeli celo več dela kot v običajnih razmerah. Delo od doma se je pri nas izkazalo za zelo učinkovito, izjemno hitro smo se prilagodili tudi novim načinom komuniciranja med sodelavci in začeli uporabljati digitalne kanale komunikacije ter tako v celoti ostali povezani. Tudi na splošno smo v podjetju dobro digitalizirani in računalniško pismeni, zato nismo imeli nobenih težav na primer niti pri virtualnih sestankih oddelkov, v katerih je bilo udeleženih tudi več kot 15 sodelavcev. Hkrati nas je nenehno bodril tudi direktor, nam prek klasične pošte pošiljal motivacijska pisma s sladkimi priboljški ter tudi brezplačno zaščitno opremo, ki smo jo v tistem trenutku zaposleni potrebovali za osebne namene. Tako je bilo podjetje na čelu z direktorjem v vsakem trenutku na voljo za podporo, vprašanja, povezana z razmerami in poslovanjem, ter ne nazadnje tudi "tolažbo" v najbolj zahtevnih razmerah. Ali razmišljate, da bi tak način dela v določenem obsegu ohranili tudi v prihodnje? (če te možnosti zaposlenim morda niste omogočali že pred epidemijo) V podjetju MIKRO+POLO smo znani po inovativnih pristopih in praksah; med drugim že celo desetletje zaposlenim omogočamo tudi delo od doma, če iz kakršnihkoli razlogov to potrebujejo ali želijo. Seveda je delo od doma odvisno tudi od delovnega mesta, ki ga nekdo opravlja – zaposleni v logistiki na žalost blaga ne morejo odpremiti od doma, prav tako serviser ne more od doma opraviti servisnega posega na aparatu.

Telekom Slovenije Foto: Bojan Puhek V obdobju razglašene epidemije je od doma oziroma na daljavo delalo približno 70 odstotkov naših sodelavk in sodelavcev, ki jim je to omogočala narava dela. V tem obdobju sta bili zavzetost in motiviranost zaposlenih na visoki ravni, prav tako sodelovanje med zaposlenimi. Glede na to, da 24 ur na dan in vse dni v letu uporabnikom zagotavljamo nemoteno delovanje storitev ter ustrezno prodajno in poprodajno podporo, dela na daljavo ne moremo omogočiti vsem zaposlenim. Tako pred razglašeno epidemijo kot zdaj zaposlenim sicer, če to omogoča delovni proces, izjemoma občasno omogočamo delo od doma, pri tem pa smo in bomo upoštevali zakonske omejitve.

Krka Foto: Matej Povše Skupina Krka je pandemijo dobro prestala in v preteklih mesecih je kljub zapletenim okoliščinam uspešno delovala. Takoj smo sprejeli stroge ukrepe za zajezitev širjenja virusa, s katerimi smo zaščitili zdravje zaposlenih in zagotovili poslovanje brez prekinitev. Omejitev gibanja in socialno distanciranje sta sicer vplivala na procese trženja, ki pa smo jih prilagodili in jih deloma preselili na nove tehnologije in informacijska orodja. Dejstvo pa je, da je delo v farmacevtski industriji specifično. Dela od doma ni mogoče preprosto uvesti zaradi prepletenosti vseh delovnih procesov, ki potekajo v podjetju. Glede na procese dela, ki zahtevajo neposredno sodelovanje sodelavcev na vseh področjih, je potrebna njihova prisotnost na delovnem mestu. Upoštevati je treba tudi, da imamo zaposlene v odvisnih družbah in na predstavništvih v več kot 40 državah sveta v različnih časovnih pasovih in že pri tem je potrebnega veliko usklajevanja, da smo pri delu in sodelovanju čim bolj učinkoviti. V proizvodnji učinkovin poteka delo vse dni v tednu, z delom v proizvodnji pa so povezani tudi drugi poslovni procesi. V času pandemije smo kljub odsotnosti določenega števila zaposlenih z otroki zaradi zaprtja vrtcev in šol poskrbeli za organizacijo dela, ki je zagotavljala kontinuiteto delovnih procesov, pri čemer dela od doma nismo predvideli.

Večina uslužbencev zavoda je v času epidemije covid-19 kot enega izmed številnih ukrepov za zagotovitev in upoštevanje preventivnih ukrepov za zdravje zaposlenih dodobra izkusila tudi opravljanje svojega dela od doma. Za nemoteno izvajanje storitev zavoda, kot so redno nakazilo pokojnin in drugih prejemkov, prioritetno reševanje zahtevkov za prvo priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje ter delovanje za to potrebnih storitev IT, je zavod več kot 70 odstotkom zaposlenim omogočil delo od doma. Delo od doma je bilo za vse nekaj novega, kljub temu pa so bili rezultati dela zelo dobri. Prav tako se je vzpostavila primerna komunikacija med sodelavci, predvsem so bile izkoriščene možnosti medsebojnega komuniciranja, ki ga omogoča splet. Organiziranje oziroma omogočanje dela od doma pa se je izkazala kot dobra odločitev tudi v delu zmanjšanja bolniških odsotnosti zaposlenih. Konec maja je bila med uslužbenci izvedena anketa o delu na domu, iz katere je bilo mogoče razbrati, da večina uslužbencev vidi delo na domu kot pozitivno obliko opravljanja svojih delovnih obveznosti in da jih takšna oblika dela zanima tudi v prihodnje, seveda z različnim časovnim obsegom, upoštevajoč naravo dela posameznika. Uslužbenci so se v večji meri povsem strinjali, da je zavod ustrezno organiziral delo od doma, da so bili komunikacija, sodelovanje in razpoložljivost IT-opreme ustrezni, da je delo od doma zaposlenim omogočilo več spletnega izobraževanja, prav tako pa so se večinoma strinjali, da imajo doma ustrezne delovne pogoje oziroma možnost organizacije dela od doma in da sta obseg dela in dosežena kakovost opravljenega dela od doma primerljiva z delom v pisarni. Zaradi želje, da bi zaposlenim omogočili lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter s tem še povečali zadovoljstvo zaposlenih, se je zavod odločil in še nadalje, tudi po preklicu epidemije, uslužbencem na podlagi njihovega predloga omogočil delo od doma skladno z določili ZDR-1.