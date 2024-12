Pisarne v Ljubljani držijo cene in jih bodo še naprej

"Povpraševanje po poslovnih prostorih v Ljubljani ostaja stabilno, saj je na trgu manj kot pet odstotkov prostih površin, kar kaže na kontinuirano zanimanje najemnikov. Poseben trend rasti je opazen pri sodobnih, trajnostnih objektih z dodatnimi ugodnostmi, kot so coworking prostori, fitnes centri in druge storitve, ki olajšajo poslovanje ter povečujejo produktivnost zaposlenih," pojasnjuje Sanja Jandrić, svetovalka v nepremičninski agenciji Colliers.

Sodobni objekti pritegnejo najemnike zaradi energetske učinkovitosti in nižjih stroškov vzdrževanja. Trajnost in inovativni koncepti poslovnih prostorov postajajo ključne prioritete za podjetja, ki želijo združiti funkcionalnost in okoljsko odgovornost.

Podjetja morajo tudi pri najemanju prostorov upoštevati čedalje strožje vidike ESG, torej kako podjetje ravna z okoljem, ljudmi in kako je podjetje vodeno. "Že zato gredo raje v nove pisarne, saj so ti navadno ustreznejši glede svetlobe, zračenja, tlorisnih razporeditev, udobja, zvočne izolacije in drugih dejavnikov," našteva nepremičninski svetovalec Stane Petavs.

Prav tako je v starejših poslovnih stavbah pogosto težava v razdrobljenem lastništvu, kar otežuje upravljanje z zgradbo in vzdrževanje. Tudi pri nas so na trgu poslovnih gradenj opazne strukturne spremembe, saj upravljanje zgradbe prevzame investitor, bodisi sam ali pa prek sklada, ki opravlja to dejavnost.

"Stare poslovne zgradbe v Ljubljani večinoma odmirajo, saj ne zadoščajo več sodobnim potrebam," pravi Petavs. Foto: osebni arhiv "Je pa v tem primeru težje priti do podatkov o cenah, ker jih upravljalci skrivajo, saj so predmet pogajanj z bodočimi najemniki," opaža Petavs.

Kakšni poslovni prostori so najbolj iskani?

"Največje povpraševanje na trgu poslovnih prostorov je po pisarnah velikosti med 400 in 600 kvadratnimi metri, medtem ko je v manjšem obsegu povpraševanje tudi po prostorih nad tisoč kvadratnih metrov, kar ustreza potrebam velikih korporacij," pojasnjuje Jandrić.

Ključne značilnosti, ki jih najemniki iščejo, vključujejo lahko dostopno lokacijo z dobrimi prometnimi povezavami, parkirišči ter bližino javnega prevoza. Kar zadeva opremo, imajo najemniki večinoma raje prostore v osnovnem stanju in notranjo ureditev prilagodijo svojim potrebam, pogosto v sodelovanju z investitorji ali lastniki stavbe, dodaja sogovornica.

Širok razpon cen

V središču Ljubljane se cene najema pisarniških prostorov razreda A gibljejo med 16,5 in 19,5 evra za kvadratni meter na mesec, medtem ko na prestižnih lokacijah lahko dosežejo tudi 24 evrov na kvadratni meter. "Cena je odvisna od specifičnih lastnosti objekta, kot so stanje, energetska učinkovitost in dostopnost parkirišč. Na obrobju mesta so cene bistveno nižje, vendar so odvisne od privlačnosti in povezanosti lokacije ter kakovosti same nepremičnine," pravi Jandrić.

Sodeč po hitrem pregledu ponudbe vidimo, da se cene mesečnega najema starejših pisarn izven strogega središča v povprečju gibljejo med 10 in 12 evri za kvadratni meter.

V Ljubljani je trenutno v gradnji nekaj poslovnih stavb s skupno približno sto tisoč kvadratnimi metri poslovnih prostorov. "Stare poslovne zgradbe večinoma odmirajo, saj ne zadoščajo več sodobnim potrebam," pravi Petavs.

Kaj se bo zgodilo s cenami, ko bodo novi prostori prišli na trg? "Pričakovati je, da bi povečana ponudba lahko vplivala na znižanje cen najema v zastarelih stavbah na sekundarnih lokacijah. Vendar pa bodo v središču mesta in na prestižnih poslovnih lokacijah, kjer povpraševanje ostaja stabilno, cene verjetno ostale nespremenjene, povpraševanje pa dinamično," napoveduje Jandrić.

Posledica obilja novih poslovnih prostorov pa bi bilo lahko spodbujeno zanimanje za samostojne objekte, prilagojene specifičnim najemnikom, ter revitalizacija obstoječih poslovnih stavb.

Raje v najem kot nakup

Vse redkeje vidimo, da bi velike družbe gradile svoje lastne velike poslovne stavbe. Njihova tipologija je nastala v preteklosti, saj so imele družbe potrebo pod eno streho združiti več tisoč ljudi v razmeroma strogem delovnem okolju. V mestih so nastajala cela poslovna okrožja, s pisarnami in trgovinami.

Razmere so se v zadnjih letih spremenile. Danes večina globalnih in regionalnih podjetij daje prednost najemu, saj jim omogoča fleksibilnost ter usmerjanje finančnih sredstev v rast in razvoj poslovanja. "Najem prav tako omogoča lažje prilagajanje potrebam podjetja, zlasti v kontekstu hitrih sprememb na trgu dela," našteva Jandrić.

Vendar pa je Slovenija nekoliko specifična, dodaja. "Slovenska podjetja še vedno kažejo večjo naklonjenost nakupu nepremičnin, kar je povezano z dolgoročnimi načrti in zagotavljanjem stabilnosti. Investitorji pa pogosto obdržijo lastništvo nad stavbami, da lahko ustvarjajo prihodke z oddajanjem posameznim najemnikom."

Danes večina globalnih in regionalnih podjetij daje prednost najemu, saj jim omogoča fleksibilnost ter usmerjanje finančnih sredstev v rast in razvoj poslovanja. Najem prav tako omogoča lažje prilagajanje potrebam podjetja, zlasti v kontekstu hitrih sprememb na trgu dela. Foto: Shutterstock

Posledice rasti hibridnega načina dela

V času po pandemiji Covid-19 vse več podjetij zaposlenim omogoča delo od doma ali pa se odločajo za hibridni način dela, ko v podjetju delajo le občasno oziroma nekaj dni v tednu. Nove razmere so porušile tudi model poslovnih okrožij. Po pisanju spletne strani ArchDaily so stopnje zasedenosti v teh okrožjih še vedno nižje kot pred pandemijo. Nepremičninski razvijalci zato poskušajo repozicionirati svoje projekte in jih prilagoditi sodobnim zahtevam.

Nova tipologija si želi razširiti uporabo stavbe izven osnovnega namena, ustvariti želi zasebno-javna sosedstva, kjer se dejavnosti odvijajo vsak dan v tednu, ne le v času uradnih ur. Konkurenca se je zaostrila, zato se številni lastniki, v želji pridobiti najemnike, lotevajo večjih prenov poslovnih prostorov.

Ima gradnja poslovnih prostorov še smisel?

Ali hibridni način dela tudi pri nas zmanjšuje potrebo po poslovnih prostorih? "Do neke mere že, vendar menim, da smo pri nas glede tega še vedno precej konservativni in vodstva v številnih družbah, ki so lastnice svojih poslovnih zgradb, pričakujejo od zaposlenih, da bodo vsakodnevno prišli na delo v podjetje," pravi Petavs. Poleg tega imajo podjetja pogosto najemne pogodbe za vsaj deset let, zato obsega pisarn ne morejo prilagajati na kratek rok.

Vsekakor pa hibridni model vpliva na odločitve podjetij glede najema. "Vedno več podjetij išče optimizirane površine, ki omogočajo zmanjšanje stroškov in boljšo funkcionalnost prostora. Narašča tudi zanimanje za coworking koncepte, ki ponujajo fleksibilnost, na primer začasen najem konferenčnih dvoran ali deljenih delovnih prostorov," opaža Jandrić. Takšne rešitve podjetjem omogočajo, da ob poslovnih širitvah ali spremembah ostanejo na isti lokaciji, brez potrebe po selitvi v večje oziroma manjše prostore.