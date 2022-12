Toliko okužb so potrdili včeraj; na Kitajskem velika sprememba

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1.654, število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh pa je trenutno 1.156.

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 se je do danes cepilo 1.267.286 ljudi, z vsemi odmerki pa je cepljenih 1.223.720 ljudi, še kažejo zadnji podatki NIJZ.

Na Kitajskem ne bodo več objavljali podatkov o epidemiji covid-19



Na Kitajskem od danes ne bodo več objavljali dnevnih podatkov o obolelih s covid-19 in umrlih za posledicami te bolezni, je danes sporočila nacionalna zdravstvena komisija (NHC), ne da bi pojasnila razlog za spremembo politike. S tem so končali prakso, ki so jo uvedli v začetku leta 2020, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Komisija je še sporočila, da bo "kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) objavljal podatke o epidemiji v referenčne in raziskovalne namene". Ni pa navedla ne vrste ne pogostosti podatkov, ki jih bo objavljal CDC.



Odkar so oblasti v Pekingu odpravile politiko ničelne tolerance do covida, v državi narašča število okužb z novim koronavirusom, posledično primanjkuje zdravil, bolnišnični oddelki pa so prepolni. Zaradi odprave obveznega testiranja na okužbo za večino prebivalcev je praktično nemogoče spremljati število primerov. Kitajske oblasti v zadnjih tednih tudi ne objavljajo več podatkov o okužbah, ki so po njihovih standardih asimptomatične.



Zožili so tudi medicinsko opredelitev smrti zaradi covida, zato se je po mnenju strokovnjakov izredno zmanjšalo število smrtnih primerov, ki jih je mogoče pripisati covidu. V skladu z novo metodologijo med te smrti namreč štejejo le tiste, do katerih pride neposredno zaradi odpovedi dihal kot posledice covida.



Pojavljajo se že dvomi o točnosti podatkov o smrtnih primerih. Od odprave omejitev so namreč uradno potrdili samo šest smrti zaradi covida.



Zadnje poročilo, objavljeno v soboto, navaja le 4.128 novih okužb in nobenega smrtnega primera. To pomeni, da je bilo v državi od začetka pandemije simptomatskih okužb skoraj 400 tisoč, število smrtnih primerov pa 5.241.



Vendar pa so v domnevnem zapisniku sestanka nacionalne zdravstvene komisije, ki ga povzema Bloomberg, navedli, da bi lahko dejansko število novih dnevnih okužb doseglo 37 milijonov in da se je v prvih dneh decembra z novim koronavirusom okužilo približno 248 milijonov ljudi, torej 18 odstotkov prebivalcev države, poroča španska tiskovna agencija EFE.