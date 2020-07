Žarišča koronavirusa tudi podjetja. Stroka poziva: Delajte od doma.

Žarišča novega virusa v Sloveniji so postala tudi podjetja, saj je kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh znotraj različnih podjetij. Stroka zato podjetjem in zaposlenim svetuje delo od doma, kjer je to le mogoče.

V začetku marca je bila epidemija novega koronavirusa v Sloveniji v polnem zamahu. Šole, trgovski centri, lokali in gostilne so zaprli svoja vrata, javno življenje je ugasnilo, številna podjetja so se odločila, da svojim zaposlenim omogočijo delo od doma. V maju, ko smo število okuženih že obvladovali, se je življenje počasi začelo vračati v normalne tirnice, zaposleni so se v večini podjetij vrnili na svoja delovna mesta.

Novo žarišče virusa: podjetja po državi

V zadnjem mesecu dni pa se je epidemiološka slika v Sloveniji ponovno nekoliko poslabšala. Če smo imeli na začetku več vnosov iz tujine, se virus zdaj širi v državi. Precejšnje žarišče virusa so delovne organizacije, saj je kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh znotraj različnih podjetij. Kot je povedala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović, se zadnje čase v podjetjih pojavlja več okužb.

Stroka podjetja poziva k delu od doma

Dodala je, da so v prvem valu epidemije številne delovne organizacije v Sloveniji, za razliko od drugih držav, delovale. Že takrat so opozarjali na razmere na delovnih mestih, ki morajo biti take, da čim bolj zmanjšajo možnosti prenosa okužbe. Pri tem Beovićeva opozarja na uporabo mask v zaprtih prostorih, primerno razdaljo med ljudmi, pogosto razkuževanje rok, prehrana naj poteka na način, da ne bo preveč ljudi skupaj v prostoru. "Tukaj pride v poštev ponovno delo od doma, ki zmanjša število zaposlenih v določenem prostoru," opozarja Beovićeva, infektologinja na ljubljanski infekcijski kliniki.

Pravi, da je vsakemu podjetju na voljo specialist medicine dela, prometa in športa, s katerim imajo podjetja pogodbo, in smiselno je, da skupaj ocenijo, kakšno je v delovni organizaciji tveganje in kako bi se dalo organizirati delo, da do teh prenosov ne bi prišlo.

Delo od doma => manj novih okužb

O pomembnosti dela od doma je v ponedeljek govorila tudi infektologinja Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC). Kot je pojasnila, je s stališča zdravstva in epidemiološko gledano delo na domu zagotovo stvar, ki ugodno vpliva na število okužb, ker imamo tukaj manjše število druženj.

Delo od doma je manj stresno in bolj produktivno

Tudi zadnja študija, ki jo je za zdravstveno zavarovalnico DAK izvedel inštitut IGES in Forsa in je preučevala delo od doma med pandemijo covid-19, kaže, da zaposleni to potezo doživljajo kot pozitiven premik, manj so pod stresom in bolj so produktivni. Pred pandemijo je 21 odstotkov zaposlenih poročalo, da so zaradi službe pod stresom, v času dela od doma pa se je ta delež zmanjšal na 15 odstotkov.

Posamezniki sami ocenjujejo, da so doma bolj produktivni, pri prednostih dela od doma pa izpostavljajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (dve tretjini vprašanih) in dejstvo, da jim ni treba izgubljati časa s transportom na delovno mesto (prav tako dve tretjini vprašanih). Tri četrtine vprašanih si delo od doma želi tudi v prihodnje.

Trenutna zakonodaja je toga in dela od doma ne spodbuja

Slovenska zakonodaja, ki ureja delo od doma, je glede tega precej toga in tovrstnega načina opravljanja obveznosti ne spodbuja. Izredne okoliščine delodajalcu sicer dopuščajo, da v primeru naravnih in drugih nesreč ali v izjemnih okoliščinah delavcu brez njegove privolitve odredi delo od doma. Ne glede na okoliščine pa mora delodajalec o tem obvestiti inšpektorat za delo, saj delo od doma lahko traja le, dokler trajajo izjemne okoliščine.

V običajnih razmerah morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Pri tem mora delodajalec med drugim zagotavljati varne pogoje dela na domu, nad izvajanjem tega pa bdi inšpektorat za delo. Minister za delo Janez Cigler Kralj je napovedal, da ureditev preučujejo in si jo želijo poenostaviti. V času razglašene epidemije so sicer pravila z vladnim odlokom nekoliko poenostavili, zato podjetja niso imela večjih težav s pošiljanjem delavcev na delo domov.

Kako so z delom od doma zadovoljni v slovenskih podjetjih?

Ali še vedno prakticirajo delo od doma in kakšne so njihove izkušnje z učinkovitostjo in komunikacijo s sodelavci, smo povprašali tudi nekaj slovenskih podjetij. Njihove izkušnje bomo objavili v naslednjem članku.