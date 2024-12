Neznana bolezen mori odrasle in otroke: ne vedo, kaj je in kaj jo povzroča

Na jugozahodu Demokratične republike Kongo je v nekaj več kot mesecu dni zaradi neznane bolezni umrlo najmanj 27 ljudi, je danes sporočil tamkajšnji nacionalni inštitut za javno zdravje. Bolezen, ki med drugim povzroča vročino, glavobol in kašelj, je prizadela ljudi vseh starosti, tudi otroke.

Število žrtev bi bilo lahko še večje od prvotnih številk

Kot je pojasnil inštitut, je "zaradi neznanega javnozdravstvenega dogodka" umrlo že 27 ljudi od skupno 382 prizadetih. Po navedbah oblasti v regiji Panzi, kjer se je pojavila bolezen, bi bilo lahko sicer število žrtev še večje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Civilna družba in glavni zdravnik zdravstvenega območja Panzi sta poročala o 67 smrtnih žrtvah," je povedal deželni minister za zdravje Apollinaire Yumba. Ljudi je pozval, naj ne zganjajo panike, in povedal, da so na območje poslali ekipo epidemiologov.

"Vstop na to zdravstveno območje in izstop z njega morata biti omejena," je nadaljeval Yumba in dodal, da se morajo ljudje izogibati medsebojnemu pozdravljanju s stiskanjem rok.

Kongo je prizadel tudi virus mpox

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem za AFP sporočila, da sodeluje z oblastmi v državi, da bi razjasnila nastale razmere. Na območje je poslala tudi ekipo za zbiranje vzorcev za laboratorijske preiskave.

Demokratična republika Kongo, ena najrevnejših držav na svetu, je bila v zadnjih mesecih žarišče izbruha virusa mpox, zaradi katerega je umrlo več kot tisoč ljudi.