"Ta bakterija ima neverjetno sposobnost prilagoditve" #video

Ste vedeli, da v Sloveniji poteka pilotni projekt presejanja in zdravljenja okužbe z bakterijo Helicobacter pylori za preprečevanje raka želodca? In da kar 80 odstotkov vseh okuženih sploh nima nobenih težav? Rak želodca je četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka na svetu in peti najpogosteje diagnosticirani rak. "Teoretično gledano se okužba začne v zgodnjem otroštvu, in ko se pri starosti 40, 50 let pojavijo simptomi raka na želodcu, je včasih lahko že prepozno," razkrije gastroenterolog Bojan Tepeš, ki je tudi vodja projekta. Med drugim je povedal še, kaj je lahko znak za alarm, ali se okužba lahko prenaša med partnerjema in kdaj naj poiščemo pomoč.

Enostavna preiskava, ki nič ne boli

Okužba z bakterijo Helicobacter pylori je pogosta in v glavnem ne dela nobenih težav. Zato je toliko pomembnejše, da se udeleženci odzovejo na vabilo, ki ga prejmejo na dom, poudari Bojan Tepeš.

"Najprej vzamemo vzorec krvi, in če ugotovimo, da protiteles proti bakterijski okužbi posamezniki nimajo, končajo udeležbo v tem programu. Drugi, ki so pozitivni na protitelesa, gredo na dihalni test – pihajo zrak v dve epruvetki, popijejo tekočino, podobno oranžadi, počakajo pol ure in znova pihajo. Pozitiven rezultat pomeni, da je bakterija trenutno živa in trenutno povzroča vnetje v želodcu in tak dobi antibiotično zdravljenje," oriše Tepeš.

"Pri mladih je učinek ozdravitve okužbe najboljši," pojasni razlog, zakaj v pilotnem projektu ciljajo na starostno skupino od 30 do 34 let. "Ta starostna skupina zelo verjetno nima predrakavih sprememb sluznice, ki nastanejo po 30, 40 letih od začetka okužbe, zato bi bil učinek tega preventivnega programa največji."

Kdaj po pomoč?

Tepeš razkrije tudi, kaj se dogaja v telesu oziroma kaj bi lahko bili znaki, da z našim želodcem nekaj ni v redu. Zanimalo nas je še, ali je alarm lahko podatek, da je za rakom na želodcu že zbolel nekdo od družinskih članov?

"Družine, kjer se rak želodca pojavlja, so nekoliko bolj ogrožene za to, da se rak pojavi še pri katerem članu te družine. Tudi v naših priporočilih imamo zapisano, da se v družinah, kjer je rak želodca ugotovljen, svetuje, da se na okužbo testirajo vsi družinski člani in se potem zdravijo," še pojasni Tepeš.

Rak želodca je četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka na svetu in peti najpogosteje diagnosticirani rak. Povzroča več kot milijon novih primerov in skoraj 800 tisoč smrti na leto po vsem svetu. Leta 2020 je bilo v Evropi diagnosticiranih 136 tisoč novih primerov, kar predstavlja 12,8 odstotka vseh primerov na svetu, kažejo podatki NIJZ.

Sogovornika smo vprašali tudi, ali pogosteje zbolevajo moški ali ženske? Je možen prenos okužbe med partnerjema?

Daleč najbolj učinkovit in najcenejši program

S konkretnim projektom v Sloveniji orjemo ledino, med drugim še pove Tepeš.

"Podobne projekte so pred leti že izvajali v Aziji in dokazali, da gre tudi za stroškovno izredno učinkovit program. Vemo, da sredstev v zdravstvu nikoli ne bo dovolj za vse ideje in programe, ampak ta program je daleč najcenejši med vsemi načini obvladovanja bremena raka na želodcu. To so najprej dokazali Japonci, ki so že v letu 2013 začeli zdravljenje okužbe. Od takrat so ozdravili okužbo že pri približno osem in pol milijonih svojih prebivalcev. Incidenco raka so zmanjšali za več kot 400 tisoč primerov, smrtnost za rak želodca so zmanjšali za 65 tisoč. In zaključili so, da je to daleč najučinkovitejši in najcenejši program. Zdaj je to sprejela tudi Evropa. Upam in verjamem, da bo Slovenija ena prvih držav v Evropski uniji, ki bo ta program uvedla na nacionalni ravni.

Še enkrat poziv k testiranju. Če ni težav, še ne pomeni, da ni okužbe.

V okviru Zdravstvenega doma Ljubljana so k testiranju povabili šest tisoč ljudi. Okoli 1.600 jih je že opravilo odvzem krvi za testiranje na okužbo, Več kot 300 udeležencem so sporočili, da z bakterijo helicobacter pylori niso okuženi. Na testiranju krvi so zabeležili 14-odstotni delež pozitivnih rezultatov. Pri 200 pacientih so že opravili dihalni test, s katerim potrdijo akutno okužbo. Ta je bila potrjena pri 88 odstotkih teh pacientov. Tepeša vprašamo, mar to niso dovolj zgovorni podatki, naj se povabljeni vendarle odzovejo vabilu, ki ga prejmemo po pošti?

"Vsekakor. To so natančni rezultati, ki pa se bodo seveda še spreminjali. Predvsem glede odzivnosti upamo, da se bodo še nekoliko dvignili. Ni pa nikoli prevečkrat poudarjeno, da gre za okužbo, ki pri večini ne povzroča simptome. Torej dejstvo, da trenutno nekdo nima težav, ni trditev tudi, da resnično okužbe ni. Seveda pa poskušamo nekako razumeti predvsem to mlajšo populacijo, da o tem programu, o tej okužbi, o raku na želodcu, morda še ne vedo dovolj. Ne gre za nikakršen 'bav bav', temveč enostavno testiranje iz krvi. In če je ta test pozitiven, samo pihanje zraka v aparat po zaužitju obroka. V programu ni nobenih groznih preiskav, ni nobenih gastroskopiji, nobenega jemanja vzorca in podobno."

Sogovornik razloži še, ali je samotestiranje smiselno, do kakšnih resnih zapletov lahko privede okužba s Helicobacter pylori in kakšni stranski učinki se lahko pojavijo pri zdravljenju. Odgovore vam razkrijemo v torkovem podkastu na Siol.net.

