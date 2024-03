"Končni cilj vsakega estetskega posega je nedvomno zadovoljstvo pacienta, predvsem pa moramo biti prepričani, da razume, kaj bo pričakovani poseg prinesel," v tokratnem Spotkastu pravi specialist estetske, plastične in rekonstruktivne kirurgije Peter Zorman. Marsikoga tudi zavrne, pravi, saj ni dovolj le želja po večjih prsih ali dvigu zadnjice, tako imenovani BBL (brazilski dvig zadnjice), ki je trenutno zelo v modi in si ga želijo že najstnice. Ne prisega na pretiravanje in na rezultate, ki bi trenutno prinesli neko zadovoljstvo. Med drugim je razkril tudi, zakaj so vse bolj moderna polnila lahko tudi smrtno nevarna.

Pacient mora vedeti, kaj lahko pričakuje po posegu, kakšen je takojšnji in dolgoročni rezultat, kakšni so možni zapleti in kako jih rešujejo ter kakšno bo okrevanje, pove Zorman, ki od pacientov pričakuje tudi, da so v dobri fizični in psihični kondiciji. Če ni tako, pacienta tudi zavrne.

Vse bolj površinska družba od nas zahteva popolnost

"Pogoj za vsak poseg je, da je pacient prepričan, da bo poseg opravljal zato, da si bo izboljšal samopodobo in samozavest, ne pa zato, da bo nekomu ugodil oziroma izpolnil pričakovanja drugega," opozori. "Predvsem moraš biti prepričan, da bosta kakovost življenja in samopodoba boljša kot prej."

Za vse več polnejših ustnic že pri najstnicah in dvigov zadnjic je po njegovem verjetno krivo tudi to, da živimo v vedno bolj površinski družbi, kjer so take lastnosti vse bolj pomembne in izražene.

Koliko so kriva družbena omrežja? "Manj, kot bi pričakovali," pravi. "Plastična kirurgija ni namenjena nečimrnim izbrancem, medijskim zvezdam, bogatim posameznikom, ampak običajnim ljudem. Posameznik mora vedeti, da poseg opravlja zase, ne pod vplivom partnerja ali pod prisilo družbenih omrežij. Ker naša življenja krojijo mediji in družbena omrežja, se povsod kažejo posledice ..."

"Že nekaj časa velja, da estetski posegi niso rezervirani le za ženske." Foto: Siol.net

Vikend zabave s polnili

Ker so v modi različna in številna polnila, opozori, da je treba biti pri tem izjemno previden. V modi so "vikend srečanja" ali "petkove zabave," kjer plačani zdravniki vbrizgavajo polnila za precej manj denarja, kot bi vam to sicer storili na kliniki.

"Mogoča je huda alergična reakcija, ki se lahko konča z oteženim dihanjem, lahko tudi s smrtjo, celo oslepitev, lahko se zamaši pomembna arterija ali odmre koža. Zato je prav, da se te posege opravlja v sterilnem okolju, kjer lahko tudi rešujemo takšne zaplete. In vedno pogosteje rešujemo takšne zaplete, ki niso bili opravljeni strokovno."

Zorman tudi pojasni, kako je z lepotnimi posegi pri kadilcih, kakšno vlogo ima pri posegih starost in zakaj je žensk tako strah gubic ter zakaj je še vedno tako pogosto aktualno pomlajevanje obraza.

Dotaknila sva se tudi moških, pri katerih so estetski posegi v porastu. "Že nekaj časa velja, da ti posegi niso rezervirani samo za ženske."

Razkrije tudi, kaj ga je navdušilo, da je danes tako spreten z rokami, in zakaj je mikrokirurgija njegova strast. Foto: Siol.net

Prenapihnjeni obrazi niso napake kirurških posegov

Zorman ne prisega na pretiravanje, na rezultate, ki bi prinesli trenutno zadovoljstvo in bi bili dolgoročno slabi. "Kirurški posegi v večini primerov prinašajo veliko naravnejše rezultate kot minimalno invazivni injekcijski posegi. In na splošno velja neka zmota, da ko ljudje vidijo prenapihnjene obraze, mislijo, da je to posledica kirurških operativnih posegov, je pa ravno obratno."

Med drugim sva se pogovarjala tudi o tem, zakaj se posamezniki vračajo na ponovni poseg, ker si želijo še več sprememb, in kdo so takšni ljudje oziroma kaj se skriva v ozadju. Pove pa tudi, komu bi odsvetoval poseg oziroma kdo zanj ni primeren.