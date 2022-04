Zaradi tega videa so vsi prepričani, da ima vsadke v zadnjici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sledilci Khloe Kardashian so prepričani, da si je dala zadnjico povečati z vsadki, ona pa zatrjuje, da gre samo za "šiv na pajkicah".

Khloe Kardashian je ena od vrste zvezdnic, ki zatrjujejo, da za njihovo postavo niso zaslužni estetski kirurgi, temveč zdrava prehrana in telovadba. Nanjo zato že dolgo letijo očitki, češ da svoje sledilke in sledilce prepričuje, da je na njej vse naravno, v resnici pa si je privoščila že precej lepotnih popravkov.

Nov val takšnih očitkov je sprožil kratek posnetek, ki se je pred kratkim znašel na Instagramu in v katerem Khloe telovadbi. Spletni uporabniki so prepričani, da je v videu, v katerem nosi oprijete pajkice, povsem jasno videti, da ima v zadnjici vsadke.

"Seveda skrbi zase in trdo dela za svojo postavo, toda kdor tukaj ne vidi vsadkov, je slep," je komentirala ena od sledilk, veliko drugih pa ji je pritrdilo. Nekateri sicer menijo, da ne gre za vsadke, temveč naj bi si dala zadnjico povečati z vbrizgavanjem polnil ali lastne maščobe, vsi pa ji očitajo, da bi bilo pošteno, da lepotne popravke prizna.

"Če že zagovarjaš zdravo prehrano in telesno vadbo, bi lahko bila vsaj iskrena glede popravkov, ki si si jih privoščila," je zapisala ena od sledilk, "ni prav, da dekleta, ki si jim vzor in se zgledujejo po tebi, mislijo, da je vse to naravno."

Le šiv na pajkicah?

Nato se je oglasila Khloe in zatrdila, da je njena zadnjica tako videti zaradi šiva v pajkicah, a spletnih uporabnikov ni prepričala. "Z zanikanjem se le spravljaš v zadrego," ji je sporočila ena od sledilk, "takšne laži ljudem škodijo."

Oglejte si še: