Khloe spregovorila o Tristanovi prevari: Vse je bila laž #video

Igralec lige NBA Tristan Thompson je decembra 2021 namreč dobil otroka z Maralee Nichols, s katero je prevaral Khloe. V času spočetja otroka pa je bil še vedno v zvezi s Khloe. Tristan naj bi Khloe prevaral kar trikrat. Ko sta leta 2018 pričakovala hčerko True, se je v javnosti razširila novica, da jo je prevaral z Jordyn Woods, najboljšo prijateljico njene sestre Kylie Jenner, kar je med družinama sprožilo hud spor.

"Nerodno mi je"

"Ugotovila sem, kaj Tristan počne s preostalim svetom," je Khloe povedala v oddaji. "Vljudno bi bilo, da tega ne bi storil. Ampak v redu, če to že storiš, lahko vsaj izvem prej kot preostali svet? To je samo dodatna klofuta v obraz. To je ponižujoče. Nerodno mi je," je dejala.

"V mislih si vrtim vsak dogodek, vsako gesto, vsako potovanje, vsak zmenek. Vse to je bila laž," je nadaljevala in dodala, da "ko se ti neka stvar zgodi večkrat, proti njej postaneš nekako odporen, kar je žalostno".

Besni tudi preostali člani družine

Khloe je spregovorila o svojih čustvih: "Vsa dejanja so izdaja, vse je laž. To je manipulacija, to je prevara. Ali je Tristan imel priložnost, da mi pove? Da. Ali bi mi Tristan povedal, če ne bi bil vpleten otrok? Absolutno ne. In to veliko pove o njegovem značaju. Vse skupaj je grozljivo."

Medtem ko je Khloe razmišljala o uničujoči novici, se je njena družina zbrala na sestanku, kjer so delili svoj bes in razočaranje nad Tristanovimi dejanji. "Khloe je najmočnejše dekle, kar jih poznam. Toda včasih tudi najmočnejše dekle ni tako močno," je povedala njena mama Kris Jenner.

Družba za prevare krivi ženske

Khloe je v pogovoru s sestro Kim spregovorila tudi o družbi, ki pogosto krivi ženske, če jih njihov partner vara. "Ni sočutja. Preprosto ni občutka za človečnost," je dejala. Kim je komentirala, da je jezna na vse uporabnike interneta, zaradi katerih se Khloe počuti tako slabo. "Našla bom vsakega izmed vas. Ne bom vam grozila na televiziji, ampak to je res narobe," je dejala.

Potrudila se bo zaradi hčerke

Khloe je dodala, da se bo zaradi hčerke poskusila obnašati čim bolj običajno.

"True ga prek FaceTima pokliče vsako noč. Jaz ne govorim, pogovarja se le z njo," je dejala. "True ne bo nikoli vedela, kaj se je zgodilo. To sem že dala skozi. Vem, kaj moram narediti," je dodala.

Kljub vsemu, je Khloe sklenila, da je vesela, da se je to razjasnilo. "Na neki način mi je odleglo, saj sem ves čas govorila, da je nekaj narobe. Tako kot sem to storila v preteklosti, bom tudi zdaj prebrodila vse," je sklenila.

