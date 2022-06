Kim Kardashian poškodovala kultno obleko Marilyn Monroe

Ko je resničnostna zvezdnica Kim Kardashian na letošnjo prireditev Met Gala prišla v obleki, ki jo je leta 1962 ob rojstnem dnevu ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja nosila Marilyn Monroe, je marsikomu zastal dih. Nekaterim zaradi simbolnega pomena te poteze, ker obe veljata za verjetno najslavnejši zvezdnici svojega časa, drugim pa zato, ker gre za kultno in predvsem kar staro obleko, ki je nedvomno občutljiva.

Drugi so imeli prav. Najnovejše fotografije obleke namreč kažejo, da so se po tem, ko jo je nosila Kim Kardashian, na njej pojavile raztrganine, odpadlo pa je tudi nekaj kristalčkov, s katerimi je pokrita.

Kim Kardashian je sicer zatrjevala, da je na obleko neizmerno pazila. "Do te obleke in njenega pomena za ameriško zgodovino sem izjemno spoštljiva," je dejala za Vogue, "v njej ne nameravam ne sesti ne jesti, da je ne bi na kakršenkoli način poškodovala."

Priznala je tudi, da ji obleka prvič, ko jo je poskusila obleči, ni bila prav, zaradi česar je nato shujšala več kot sedem kilogramov, da bi jo lahko oblekla. Posnetki kažejo, da to ni bilo tako preprosto. Njena številčna ekipa ji je namreč pomagala, da se je stlačila v obleko, ki ji je bila očitno nekoliko premajhna oziroma je sešita za drugačno postavo od njene.

Obilo negodovanja pa so si nakopali tudi v franšizi muzejev Ripley's Believe It or Not!, ki je obleko Marilyn Monroe posodila Kim Kardashian. Takoj po dogodku Met Gala so sicer zatrjevali, da so obleko dobili vrnjeno brez kakršnihkoli poškodb. Zdaj, ko so v javnost prišli posnetki poškodb, se še niso oglasili.

