Resničnostna zvezdnica in glasbenik sta se po poročnem obredu v Las Vegasu, ki ni bil uradno veljaven, zdaj poročila še pred matičarjem.

Kourtney Kardashian in Travis Barker sta zdaj zares poročena, poroča spletni tabloid TMZ. Zdaj zato, ker sta si poročne zaobljube izmenjala že v začetku aprila v eni od poročnih kapelic v Las Vegasu, a tista poroka ni bila uradno veljavna.

Pretekli konec tedna pa sta v zakon skočila tudi uradno. To sta storila pred matičarjem v Santa Barbari v Kaliforniji, kjer so ju paparaci ujeli v družbi njene babice in njegovega očeta, ki sta bila očitno njuni priči.

Foto: Profimedia

43-letna Kardashianova in 46-letni Barker sta se po obredu odpeljala v avtomobilu, na katerem je bil pritrjen napis Pravkar poročena.

Foto: Profimedia

Par se je zaročil oktobra lani, leto dni po tem, ko sta se začela videvati. Zaročila sta se na plaži v Santa Barbari, istem kraju, kjer sta se zdaj tudi poročila.

