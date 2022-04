Po strastnih trenutkih v javnosti sta se skrivaj poročila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kourtney Kardashian in Travis Barker na nedeljski podelitvi grammyjev, po kateri naj bi se poročila. Foto: Reuters

Po podelitvi grammyjev, kjer sta se na rdeči preprogi strastno poljubljala, naj bi se Kourtney Kardashian in Travis Barker poročila v eni od lasvegaških poročnih kapelic.

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian in bobnar Travis Barker sta poročena, poroča spletni tabloid TMZ, po njihovih informacijah sta se poročila v noči po podelitvi grammyjev, ki je bila v nedeljo v Las Vegasu.

Za poroko sta si izbrala kar eno od poročnih kapelic v Las Vegasu, s seboj sta pripeljala fotografa in varnostnike, poročil pa naj bi ju imitator Elvisa Presleyja, še poroča TMZ in dodaja, da je kljub kičastemu obredu poroka povsem veljavna, saj sta imela s seboj vse potrebne dokumente s poročnim dovoljenjem vred.

Kourtney Kardashian in Travis Barker sta se zaročila oktobra lani. Za 42-letno Kourtney je to prvi zakon, saj se z dolgoletnim partnerjem Scottom Disickom, s katerim imata tri otroke, nista nikoli poročila. Za 46-letnega Travisa je to medtem tretji zakon, a je že večkrat javno izjavil, da je šele zdaj našel "tisto pravo".

