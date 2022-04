Vroči poljubi in razgaljene prsi na rdeči preprogi Grammyjev #foto

Če Oskarji veljajo za večer glamurja in zadržane elegance, so Grammyji podelitev, na kateri si povabljenci na rdeči preprogi praviloma upajo več. In ker je bila letos že rdeča preproga Oskarjev nekoliko drznejša kot v preteklosti, so morali zvezdniki na Grammyjih stopiti še korak dlje.

Letošnja grammyjevska rdeča preproga je imela dve očitni rdeči niti: pari so se pred kamerami in fotoaparati nujno poljubljali, moški pa so sledili trendu, ki ga je na Oskarjih postavil igralec Timothée Chalamet, in radodarno razkazovali razgaljene prsi.

Vroči poljubi

Justin Bieber z ženo Hailey Bieber Foto: Reuters

Zvezdnica TikToka Addison Rae in glasbenik Omer Fedi Foto: Guliverimage/AP

Glasbenica Avril Lavigne in njen spremljevalec Mod Sun Foto: Reuters

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian z zaročencem Travisom Barkerjem Foto: Reuters

Glasbenica Brandi Carlile z ženo Catherine Shepherd Foto: Reuters

Globoki moški dekolteji

Igralec in glasbenik Jared Leto Foto: Reuters

Glasbenik Lenny Kravitz Foto: Reuters

Skupina Rüfüs Du Sol Foto: Reuters

Travis Barker Foto: Reuters

Eric Bellinger Foto: Guliverimage/AP

