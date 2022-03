Med oblikovalci, ki so oblekli povabljence letošnjih Oskarjev, je tudi Slovenka Matea Benedetti. Njeno obleko je nosila Maggie Baird, mama glasbenikov Bilie Eilish in Finneasa, ki sta dobila oskarja za najboljšo filmsko skladbo.

Rdeča preproga letošnje, že 94. podelitve oskarjev, je imela tudi slovenski pridih. Na njej smo lahko namreč videli obleko, pod katero se je podpisala slovenska oblikovalka in kostumografinja Matea Benedetti.

Slovensko obleko je nosila igralka in scenaristka Maggie Baird, mama pevke Billie Eilish in glasbenika Finneasa O'Connella, ki sta na podelitvi oskarjev slavila v kategoriji najboljše filmske skladbe. Nagrado sta odnesla za skladbo No Time To Die, ki sta jo ustvarila za najnovejšo bondiado Ni čas za smrt.

Matea Benedetti je s svojo obleko na oskarjevski rdeči preprogi sodelovala v okviru natečaja organizacije Red Carpet Green Dress, ki se zavzema za bolj trajnostni pristop v modi in oblikovanju.

Trajnostno oblikovanje in uporaba trajnostnih materialov pa je tudi rdeča nit izdelkov Matee Benedetti. Obleka, ki jo je oblikovala za Maggie Bird, je iz biorazgradljive tkanine na rastlinski osnovi, navdih zanjo pa je slovenska oblikovalka črpala iz podvodnega sveta "na meji teme in svetlobe".

The creative process for the Red Carpet Green Dress. OSCARS 2022 Stay tuned! Follow us Benedetti Life INSTAGRAM @benedetti_life Photo by the amazing Pecnik Urska Posted by Matea Benedetti on Saturday, March 26, 2022

Manj klasičnih toalet, več mladostne igrivosti

Modni izbor letošnje oskarjevske rdeče preproge je sicer naletel na mešane odzive. Na enem polu so bili kritiki, ki se jim je mnogo oprav zdelo preveč "MTV-jevskih" in premalo glamuroznih, na drugi strani pa so bile tudi pohvale, češ da je tradicija staromodnih večernih toalet končno prekinjena, oprave na rdeči preprogi pa bolj mladostne.

Med tistimi, ki so mnenja o primernosti oprave najbolj razdelili, je bila na primer Kristen Stewart, ki je bila nominirana za vlogo princese Diane v filmu Spencer, na rdečo preprogo pa je prišla v Chanelovem suknjiču in kratkih hlačah. Še več – takoj ko je prišla z rdeče preproge, je sezula visoke pete in se preobula v udobnejše čevlje.

Kristen Stewart v kratkih hlačah Foto: Reuters

Podobno mladostno, skorajda brezbrižno je na rdečo preprogo prišel mladi ljubljenec občinstva Timothée Chalamet, ki se je odločil, da k obleki modne hiše Louis Vuitton ne bo nosil srajce, ampak je pod razpetim suknjičem kazal golo kožo.

Timothée Chalamet brez srajce Foto: Reuters

Med mladimi silami, ki so se odločile prekiniti oskarjevsko tradicijo na rdeči preprogi, je bila tudi Chalametova soigralka iz filma Dune: Peščeni planet in zvezdnica serije Evforija Zendaya. Ta je namesto klasične večerne obleke nosila odrezano belo svileno srajco in dolgo bleščeče krilo, oboje s podpisom modne hiše Valentino.

Zendaya v odrezani svileni srajci Foto: Reuters

Več utrinkov z rdeče preproge letošnjih Oskarjev si oglejte v fotogaleriji:

1 / 12 Kourtney Kardashian in Travis Barker 2 / 12 Jessica Chastain 3 / 12 Benedict Cumberbatch in Andrew Garfield 4 / 12 Billie Eilish 5 / 12 Penelope Cruz in Javier Bardem 6 / 12 Bill Murray 7 / 12 Ariana DeBose 8 / 12 Venus Williams 9 / 12 Serena Williams 10 / 12 H.E.R. in Jake Gyllenhaal 11 / 12 Simu Liu 12 / 12 Rita Moreno in Nicole Kidman

