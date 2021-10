Najstarejša hči klana Kardashian je zaročena

45-letni Travis Baker, bobnar zasebne Blink-182, je namreč svojo izbranko, 42-letno Kourtney Kardashian, zaprosil za roko na plaži v bližini Montecita v Kaliforniji. Rdeče vrtnice in bele sveče so bile razporejene v obliko velikega srca, znotraj katerega je romantični pokleknil in zaprosil svojo izbranko. Kourtney je na Instagramu objavila fotografijo romantičnega dogodka in poleg zapisala: "Za vedno." Zaroko so potrdili tudi tiskovni predstavniki obeh medijskih zvezd.

Za Kourtney Kardashian bo to prvi zakon. Iz desetletne zveze s Scottom Disickom ima tri otroke: 11-letnega Masona, 9-letno Penelope in 6-letnega Reigna. Za glasbenika pa bo to tretji zakon. Poročen je bil z Melisso Kennedy, kasneje pa z manekenko in igralko Shanno Moakler, s katero imata dva otroka, 17-letnega Landona in dve leti mlajšo Alabamo.

Kourtney in Travis sta že leta tesna prijatelja, v začetku letošnjega leta pa sta tudi javno objavila, da svojih ljubezenskih čustev ne bosta več skrivala. Aprila je glasbenik s tetovažo Kourtneyjinega imena potrdil, da misli o njuni ljubezni resno.

Na krasno novico o zaroki so se na družbenih omrežjih odzvali vsi njuni najbližji, tudi sestre klana Kardashian.

Preberite še: