Ločitvena odvetnica: Izogibajte se moških v teh poklicih

Te dni na družbenem omrežju TikTok ogromno pozornosti priteguje posnetek uporabnice z vzdevkom jettiegirl28, ki se je predstavila kot odvetnica, specializirana za družinsko pravo. V posnetku je naštela poklice, ki so po njenem mnenju največji strup za zakonsko zvezo: gasilci, policisti, vojaki, kirurgi in piloti.

"Ko sem se pred 13 leti začela ukvarjati z družinskim pravom, mi je neka odvetnica naštela pet poklicev, ki bi se jih ženske pri potencialnih zakonskih partnerjih morale izogibati," je povedala in dodala, da se ji je takrat zdelo precej nenavadno, da bi kdo razmišljal o tem oziroma zbiral takšne podatke. Skozi leta ukvarjanja z družinskim pravom, predvsem ločitvenimi postopki, pa je spoznala, da ta seznam še kako drži.

"V najtežavnejših primerih, ki sem jih imela do zdaj, so bili moški pogosto zaposleni prav v teh petih poklicih," je pojasnila, obenem pa poudarila, da to še ne pomeni, da bo propadel prav vsak zakon, v katerem mož opravlja katerega od teh poklicev. "V vsaki statistiki so odstopanja," je poudarila.

Narcisi, obsedeni z nadzorom

Pojasnila je tudi, zakaj so po njenih opažanjih najbolj problematični prav ti poklici. "Ti moški so običajno najbolj vase zaverovani in hočejo imeti vse pod nadzorom, v ločitvenih postopkih pa hočejo za seboj pustiti popolno opustošenje in ne prenesejo, da se kdo ne bi strinjal z njimi," je dejala.

Foto: Pexels

Poklici z ogromno odgovornosti

Poklicem gasilca, policista, vojaka, kirurga in pilota je skupno, da so pri svojem delu nekakšni bogovi, ker so odgovorni za človeška življenja, je še pojasnila odvetnica in sledilce pozvala, naj ji sporočijo, ali imajo podobne izkušnje.

Ob posnetku se je zvrstilo že na tisoče komentarjev, med njimi je množica žensk, ki so se ločile od moških iz naštetih poklicev. "Moj brat, ki dela v policiji, mi je zabičal, naj se nikar ne poročim s policistom, pa ga nisem poslušala. Zdaj se ločujem," je sporočila ena od sledilk, v komentarjih pa se je znašla še vrsta drugih poklicev, ki naj bi bili prav tako zelo težavni - največkrat so omenjeni profesionalni športniki.

