Khloe Kardashian: Odkrili so mi tumor

Khloe Kardashian je razkrila, zakaj jo v zadnjem času ves čas videvajo z obližem na licu. Na Instagramu je pojasnila, da so ji z lica odstranili tvorbo, za katero se je izkazalo, da je tumor.

"Na licu sem opazila bulico in mislila, da gre za mozolj. Ko pa sem ugotovila, da ta bulica tudi po sedmih mesecih ni izginila, sem se odločila za biopsijo," je zapisala, "čez nekaj dni so mi zdravniki sporočili, da moram čim prej priti na poseg, da mi odstranijo tumor."

Foto: zajem zaslona/Instagram

"S hvaležnostjo lahko rečem, da je zdravniku uspelo tumor odstraniti v celoti," je nadaljevala, "še nekaj časa me boste videvali z obližem, verjetno pa tudi z brazgotino na mestu, kjer je bil tumor."

"To zgodbo z vami delim, da bi vas spodbudila k rednim preventivnim pregledom," je še zapisala, "sama sem nagnjena k melanomu, prvič so mi ga s hrbta odstranili že pri 19 letih, čeprav obsedeno uporabljam zaščito pred soncem. Prosim, jemljite to resno, redno se pregledujte sami in vsako leto odidite še na pregled k zdravniku."

