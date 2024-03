Superzvezdniku pri komaj 32 letih odkrili raka

32-letni Blevins, ki je zaslovel s prenosi svojega igranja noro priljubljene videoigre Fortnite in je z naskokom, ima kar 19 milijonov sledilcev. Najbolj priljubljen uporabnik platforme Twitch, še več deset milijonov sledilcev ga spremlja na YouTubu, Instagramu in drugih družbenih omrežjih, je v torek zapisal, da so mu med rutinskim dermatološkim pregledom na podplatu odkrili sumljivo znamenje, za katero se je po preventivni odstranitvi izkazalo, da je melanom, oblika kožnega raka.

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It… — Ninja (@Ninja) March 26, 2024

"V bližini prvega je bilo še eno temnejše znamenje. Danes so vzeli vzorec, odstranili pa so tudi večji del tkiva okrog prvotnega znamenja. Upamo, da bodo nato videli, da to odvzeto tkivo ni rakavo, ni melanom, potem bomo vedeli, da smo ga dobili v celoti," je še zapisal na platformi X in dodal, da je hvaležen za to, da so mu rakavo obolenje odkrili zgodaj, kar ga navdaja z upanjem, in dodal, da naj bo to opomnik vsem sledilcem, naj hodijo na preglede kože.

Foto: Guliverimage Ninja se je s prenašanjem videoiger v živo začel ukvarjati že davnega leta 2011 na zdaj že nekaj let neobstoječi platformi Justin.tv, ki je imela sicer istega očeta kot Twitch. Nekaj časa je bil tudi profesionalni igralec videoigre Halo, a ne z eno ne z drugo dejavnostjo ni zaslužil dovolj denarja za preživetje. Dolgo je bil zato natakar v verigi restavracij s testeninami Noodles and Co..



Posebnost Ninje je, da je vsako od iger, ki jih je prenašal v živo, igral pogosto in zato postal zelo dober. Ko je spomladi leta 2017 začel igrati PlayerUnknown's Battlegrounds, z naskokom najbolj opevano igro prejšnjega leta, so gledalci začeli ceniti njegovo znanje in število sledilcev kanala Ninja je začelo naraščati hitreje. Ko je septembra preklopil na takrat čedalje bolj priljubljeni Fortnite, je njegov kanal eksplodiral.