Tako je videti po 20. povečanju ustnic #video

Po že 20. posegu so ustnice Andree Ivanove že tako zelo velike, da jih sploh ne more več stisniti skupaj, temveč jih ima ves čas nekoliko razprte. Prav tako priznava, da ne more več normalno jesti, saj ji prehranjevanje ob tako ogromnih ustnicah povzroča nemalo težav, piše portal TMZ.

A kljub temu 22-letna Bolgarka posegov na ustnicah še ni končala. V načrtu ima ponovna vbrizganja polnil.

"Moj lepotni kirurg pravi, da mi bo pomagal do še večjih ustnic, a morava počakati vsaj dva meseca na nove injekcije," pojasnjuje Andrea in dodaja: "Meni se zdijo moje ustnice krasne. Nisem sicer prepričana, da so ravno največje na svetu, a mislim, da spadajo med ene največjih."

Takšna je bila Andrea pred posegi:

Mlada Bolgarka je ustnice začela povečevati leta 2018, vanje ji lepotni kirurg vsakič vbrizga hialuronsko kislino, ki je sicer razgradljiva. Za vsako takšno nekirurško povečanje Andrea odšteje okrog 150 evrov, piše portal Mirror.

Fotografije preobrazbe redno objavlja na svojem profilu na Instagramu, kjer ima več kot 32 tisoč sledilcev. Ti pogosto komentirajo njene objave in mnogi so – verjeli ali ne – nad njenimi račjimi ustnicami navdušeni.