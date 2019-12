Človeški ken še naprej spreminja videz #video

Potem ko je prestal več kot 70 lepotnih operacij in njegovo telo ni zdržalo več novih posegov, se je "Človeški ken" lotil spreminjanja videza na drugačen, manj invaziven način. Omislil si je lasne podaljške in se tako iz kena prelevil v barbiko.

Svojo novo pričesko je sledilcem pokazal na svojem profilu na Instagramu, ti pa so bili po večini nad njegovim novim, še bolj ženstvenim videzom navdušeni. Pa vendar pri nekaterih z lasnimi podaljški ni vzbudil odobravanja. Spraševali so se, kaj se dogaja z njim in ali se hoče zdaj iz moškega dokončno preleviti v žensko. Oziroma ali se bo ken zdaj spremenil v barbiko.

36-letni Rodrigo Alves, ki si je zaradi želje po skorajda nerealnem popolnem videzu prislužil vzdevek "Človeški ken", je sicer znan po tem, da je obseden z lepotnimi popravki. Vsega skupaj je prestal kar 72 posegov – od tega 11 samo na nosu, ki se mu je pred kratkim zaradi tega začel tudi sesedati.

Zdravniki so mu tako nadaljnje operacije odsvetovali, a sam, ko gre za spreminjanje videza, pač nima miru. Tako se je zdaj lotil manjših in neinvazivnih sprememb, kot sta popravljanje zob, da bo nasmeh še bolj bleščeč, in pa spreminjanje pričeske. Najprej si je omislil lasne podaljške, ki so mu segali do ramen, nato pa še daljše. Lasje mu zdaj segajo skoraj do zadnjice.

Kako je bil Rodrigo videti pred nekaj leti, ko za njim še ni bilo 72 posegov, in kako se je z leti spreminjal njegov videz, poglejte v videu spodaj.