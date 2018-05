Človeški ken znova šokiral

A post shared by Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) on Apr 21, 2018 at 12:45pm PDT

K veliki spremembi pa stremijo tudi tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, ki ga lahko na Planet TV spremljate od torka do petka ob 21.05, temu pa sledi komentatorska oddaja Od težaka do junaka z Jasno Kuljaj.



Te dni je v hiši "Loserjev" še posebej napeto, saj sta se v tekmo za velikega zmagovalca vrnila dva stara tekmovalca, ki sta izpadla čisto na začetku. Več pa preverite v novi epizodi, ki bo na sporedu že jutri ob 21.05 na Planet TV!

Sicer ni znano, ali je šlo za serum iz prave, človeške posteljice, ki se ji strokovno reče planeta, ali za posteljico živalskega izvora, že samo dejstvo, da je Rodrigo Alves znova obiskal lepotno kliniko, je številne šokiralo. To, da si je tokrat omislil tretma, ki obsega vbrizgavanje seruma iz posteljice, je bilo za tiste, ki nasprotujejo njegovemu ravnanju, le še pika na i.

34-letni Rodrigo je bil namreč v preteklih letih večkrat pod nožem, kot je bil kdo drug pri zobozdravniku. Med drugim si je odstranil štiri rebra, da je videti vitkejši, pa tudi trebušne mišice je namesto s telovadbo pridobil s pomočjo spretnega lepotnega kirurga.

"Živim v Londonu in če hočem priti do kakšnih inovativnih lepotnih posegov, moram odpotovati v tujino, ker tega v Londonu še ne ponujajo," je povedal za MailOnline ter pojasnil, da je zato tokrat odpotoval na Poljsko in si v eni od tamkajšnjih klinik privoščil tretma s placento. "Mislim, da bodo ljudje, če bom enkrat prenehal skrbeti zase, mislili, da sem izgubil voljo do življenja," je še dodal.

Pomlajevanje z izvornimi celicami ali celicami iz posteljice naj bi sicer uporabljale tudi nekatere hollywoodske zvezdnice, med drugim Jennifer Lopez. A ne v obliki vbrizgavanja seruma, temveč naj bi si na obraz nanašale prah, narejen iz placente. Pri tem pa ni nujno, da gre za človeško posteljico, temveč najpogosteje za živalske – enake pomlajevalne učinke naj bi namreč imela tudi posteljica prašičev, ovc in koz.