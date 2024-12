Donald Trump je nastopil z novo verzijo svoje ikonične pričeske Foto: X/@michaelsolakie

Po več letih nošenja svoje ikonične pričeske, se je bodoči ameriški predsednik Donald Trump očitno odločil za manjšo spremembo. Čeprav je 78-letni republikanec v zadnjih desetletjih s svojo pričesko in njeno izbiro dvigoval marsikatero obrv, pa je v vsem tem času ta postala tudi njegov zaščitni znak.

Nedavno se je pred svojimi podporniki in oboževalci pojavil v lastnem golf klubu v Palm Beachu na Floridi in z nekoliko neobičajno pričesko stopil prednje. Njegovi lasje so bili, kot je razvidno iz posnetka enega izmed njegovih podpornikov, videti urejeni in počesani drugače kot običajno. Prav zato je njegova "zlata griva" izgledala bolj kompaktna in ob straneh bolj pristrižena kot na njegovi zadnji tiskovni konferenci, so ugotovili tudi številni ameriški mediji. Veliko zanimanja pa je Trumpova nova pričeska požela tudi na spletu.

Je nova pričeska delo značilne rdeče kape MAGA?

Za zdaj si mediji niso enotni ali je nova pričeska posledica svežega frizerskega posega, alternativne stilske rutine ali pa kompresije Trumpove značilne rdeče kapice MAGA.

"Trump se je ostrigel in zdaj je videti kot jezen dedek v podeželskem klubu," je Trumpovo novo pričesko ošvrknil eden od komentatorjev na omrežju X, drugi pa je zapisal: "Zdi se, da je uporabil manj oranžne barve." Čeprav se je veliko komentatorjev na njegov nov izgled pošalilo, pa so predvsem njegovi oboževalci Trumpov osveženi videz pohvalili, eden izmed njih je tako zapisal: "Dobro izgledaš, gospod predsednik!"

Ni pa se zgodilo prvič, da se je Trump oddaljil od svoje standardne izbire pričeske, saj je to storil že leta 2019, v čast žrtvam množičnega streljanja. Kmalu zatem pa se je njegova zančilna frizura, ki spominja na "levjo grivo" vrnila.