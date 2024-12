Z novo ameriško administracijo pod vodstvom republikanca Donalda Trumpa bo nastopila priložnost za premirje v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, je pred današnjim zasedanjem Evropskega sveta povedal premier Robert Golob. Dodal je, da bo šele po nastopu premirja čas za razpravo o pogojih miru in morebitnem pošiljanju mirovnih sil v Ukrajino.

"Zagotovo bo takoj v začetku prihodnjega leta z nastopom ameriške administracije nastopil nov trenutek. In tega velja izkoristiti za to, da bi dosegli premirje tako v Ukrajini kot tudi na Bližnjem vzhodu," je Robert Golob povedal ob prihodu na vrh EU, v ospredju katerega so nadaljnja podpora Ukrajini in prihodnji odnosi z ZDA po vrnitvi Trumpa v Belo hišo.

Najprej premirje, potem pogovori o miru in pogojih zanj

Menil je, da bo šele po uveljavitvi premirja primeren čas za pogovore o miru in pogojih zanj, pa tudi o morebitnem pošiljanju evropskih mirovnih sil v Ukrajino za podporo pri ohranjanju premirja.

"Mislim, da se lahko ta razprava zares začne šele, ko bo premirje vzpostavljeno in ko bomo videli, kaj sta se strani dogovorili. Tako da se mi zdi malo prezgodaj za to razpravo," je povedal glede možnosti o pošiljanju evropskih mirovnih sil v Ukrajino.

Ukrajini je treba ponuditi jasno evropsko perspektivo

Evropski svet in slovenska vlada o tem po njegovih besedah še nista razpravljala. "Slovenija se bo vedno zavzemala za mir. Karkoli bo v službi miru in dogovorjeno za pogajalsko mizo, mislim, da bo tudi pot, ki jo bo Slovenija podprla," je še dejal.

Izkušnja iz neposrednega stika z bodočim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom je precej drugačna od predstave, ki jo je imel o njem na podlagi medijskih poročil, pravi Golob. Foto: Kabinet predsednika vlade

Ob nastopu premirja pa mora Evropa Ukrajini ponuditi jasno evropsko perspektivo, je še menil Golob in pojasnil, da to pomeni konkretne korake na področju vključevanja Ukrajine v EU.

Golob: Počakajmo, da bo Trumpova administracija začela delo

"Tukaj ima Slovenija tudi prek naše komisarke Marte Kos zelo veliko in tudi odgovorno nalogo, kako pripeljati Ukrajino v evropsko družino. Gre za plemenit cilj, ki ni na noben način povezan z zaostrovanjem s komerkoli in je v resnici usmerjen izrazito v humanitarni vidik," je povedal.

Vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo bi lahko vplivala ne samo na ameriško pomoč Ukrajini, ampak tudi na trgovinske odnose med ZDA in EU. Golob glede priprav EU in Slovenije na vrnitev republikanca na položaj ameriškega predsednika meni, da je najbolje počakati, da nova administracija začne delo.

Golob o izkušnji s Trumpom

"Mogoče skušamo vsi skupaj prenagljeno sklepati na podlagi delnih izjav. Moja izkušnja iz neposrednega stika z nekaterimi predstavniki, vključno z bodočim predsednikom, je precej drugačna od predstave, ki sem jo imel na podlagi medijskih poročil," je slovenski premier povedal o pričakovanjih glede nove ameriške administracije. S Trumpom sta govorila ob robu odprtja obnovljene katedrale Notre Dame v Parizu v začetku meseca.