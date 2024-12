V krogih blizu Donalda Trumpa, ki se bo januarja prihodnje leto znova vselil v Belo hišo, naj bi obstajali najmanj trije osnutki načrtov, kako končati vojno v Ukrajini. Niti eden ne predvideva ukrajinske pridružitve zvezi Nato, v vseh scenarijih pa bi Ukrajina vsaj do nadaljnjega izgubila velik del ozemlja. Načrt, ki naj bi ga predlagal Trumpov posebni odposlanec za Ukrajino, sicer vključuje tudi ultimate tako Rusiji kot Ukrajini, če se ne bosta pripravljeni pogovarjati o prekinitvi ognja in o miru.

Trumpovi svetovalci na čelu s Keithom Kelloggom, ki ga bo Donald Trump po vnovičnem prevzemu oblasti v ZDA predvidoma imenoval na položaj posebnega odposlanca za Ukrajino in Rusijo, snujejo načrt, kako predstavnike Ukrajine in Rusije prisiliti, da sedejo za pogajalsko mizo, poroča tiskovna agencija Reuters, ki je opravila pogovore z več posamezniki iz Trumpovega ožjega kroga in njegovimi nekdanjimi sodelavci.

Bo Trump zagrozil Putinu: sedi za pogajalsko mizo ali pa Ukrajino oborožimo do zob?

Načrt vključuje ultimata za Ukrajino in Rusijo: če ne bo pristala na mirovna pogajanja, bodo Združene države Amerike zaustavile vojaško pomoč Ukrajini, če pa se s pogajanji ne bo strinjala Rusija, bodo ZDA Ukrajino začele oboroževati bistveno bolj kot sicer, navaja Reuters. Ob prekinitvi ognja bi bila vojna do nadaljnjega zamrznjena na trenutnih frontnih črtah, kar pomeni, da bi Ukrajina vsaj začasno izgubila ozemlje, ki ga okupira Rusija.

Članstvo Ukrajine v zvezi Nato, na kar močno stavi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, medtem naj ne bi bilo del načrta.

Sebastian Gorka, ki bo v Trumpovem naslednjem predsedniškem kabinetu dobil mesto enega od svetovalcev za nacionalno varnost, je v intervjuju za Times Radio junija letos dejal, da mu je Donald Trump povedal, da bo Putina v mirovna pogajanja prisilil z grožnjo. Če bi Putin odklonil udeležbo na mirovnih pogajanjih, bo Ukrajini poslal "nepredstavljive" količine orožja, naj bi po besedah Gorke dejal Trump. Foto: Reuters

Ukrajina v vseh primerih izgubi ozemlje

Eno od idej, kako zaustaviti vojno v Ukrajini, ima po poročanju Reutersa tudi JD Vance, ki bo v naslednjem Trumpovem mandatu njegov podpredsednik. Kot piše Reuters, je Vance že pred časom predlagal, naj se vojna zamrzne na trenutnih frontnih črtah, ob katerih bi nastalo močno utrjeno demilitarizirano območje, ki bi Rusijo odvračalo od novih napadov. Tudi ta scenarij ne predvideva članstva Ukrajine v zvezi Nato.

Richard Grenell, Trumpov zaveznik in nekdanji vršilec dolžnosti nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti ZDA, je po poročanju Reutersa medtem predlagal, da območja v Ukrajini, ki jih trenutno okupira Rusija, postanejo avtonomne cone, a ni utemeljil, kako natanko bi se to lahko zgodilo. Tudi Grenell nasprotuje članstvu Ukrajine v zvezi Nato, saj to naj ne bi bilo v skladu z interesi ZDA.

Volodimir Zelenski je pred kratkim dejal, da je pot do ukrajinske zmage in miru tako rekoč povsem pogojena s članstvom Ukrajine v zvezi Nato. Foto: Reuters

Kakršenkoli dogovor o miru bo sicer zelo verjetno pogojen z neposredno komunikacijo med Trumpom, Putinom in Zelenskim, po navedbah Reutersa pričakuje več vojaških analitikov. Predvsem ukrajinski predsednik Zelenski bi sicer lahko nasprotoval ameriškim predlogom za mir, saj bi bila Ukrajina v vseh opisanih scenarijih prikrajšana bistveno bolj od Rusije.