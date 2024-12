Dokument z navodili za zanesljiv samomor naj bi ukrajinski vojaki odkrili pri pripadniku 394. motoriziranega strelskega polka 127. motorizirane divizije ruske vojske, ki ukrajinske položaje v zadnjem obdobju po navedbah ruskih virov in opazovalcev stanja na bojišču napada iz smeri Donecke oblasti v smeri Zaporožja.

Istovetnosti dokumenta sicer ni mogoče neodvisno preveriti, a njegova vsebina sovpada s preteklimi podobnimi najdbami (vir izpred enega leta), številnimi na spletu prosto dostopnimi videoposnetki ruskih vojakov, ki so jih ukrajinski droni posneli, kako so na fronti končali lastna življenja, in pa opozorili Ukrajincev, da ruske vojake k samomorom neposredno nagovarja kremeljska propaganda.

Od začetka vojne v Ukrajini smo si lahko ogledali ogromno videoposnetkov ruskih vojakov, ki so si na fronti v Ukrajini vzeli lastno življenje. Kot opozarjajo v Ukrajini, je skoraj zagotovo le majhen delež vseh, ki so to storili. Foto: Posnetek zaslona

"Umreti vidimo samo tiste, ki smo jih posneli. Verjetno jih je bilo na tisoče."

Vodstvo ukrajinske kampanje Želim živeti (vir), ki ruske vojake, ki so poslani na fronto v Ukrajino, že od septembra 2022 nagovarja, naj namesto smrti izberejo življenje in se v zameno za humano obravnavo predajo ukrajinski vojski, je konec avgusta letos glasno opozorilo na problematiko številnih primerov, ko so si ruski vojaki v Ukrajini življenje vzeli sami.

"V ruski vojski se naglo širi epidemija samomorov. Videli smo več grozljivih videoposnetkov ruskih vojakov, ki so poslušali nasvete kremeljskih propagandistov in si vzeli življenje. A to so bili le tisti, nad katerimi je v času smrti slučajno lebdel naš dron. Samo Bog verjetno ve, koliko jih je to storilo v uničenih hišah, jarkih, gozdovih. Verjetno na tisoče," so zapisali v objavi, ki so jo delili na več družbenih omrežjih.

Namesto pomoči jim dajo navodila, kako si zagotoviti hitro smrt

Odgovornost za smrt teh vojakov so v kampanji pripisali ruskemu propagandnemu aparatu in "tiranskim" vojaškim poveljnikom.

"Prvi z lažmi dehumanizira Ukrajince, drugi pa jih izmučene brez kakršnekoli podpore in brez upanja na evakuacijo pošiljajo v ene in iste nesmiselne napade. Ti vojaki gredo v vsak napad, kot da je njihov zadnji, ker vedo, da nihče ne bo prišel po ranjence, nihče jim ne bo pomagal. Namesto da bi bili opremljeni z radii in zadostno opremo za prvo pomoč, imajo v žepih navodila, kako si zagotoviti hitro smrt," so dodali in še enkrat pozvali ruske vojake, ki morda spremljajo njihov kanal na Telegramu, naj stopijo v stik z njimi, če se bodo slučajno znašli na bojišču in želeli preživeti.

"V nobeni civilizirani državi si vojska ne bi mogla privoščiti takšnih izgub"

Kot je avgusta letos za ukrajinski medij Kyiv Post povedal vir iz ukrajinskih vojaških obveščevalskih krogov, naj bi število samomorov med ruskimi vojaki na fronti v Ukrajini v zadnjem času celo še naraščalo.

Nekatere ruske vojake naj bi v končanje lastnega življenja prisilili nenehne grožnje in ustrahovanje s strani nadrejenih ter občutek popolnega brezupa, je za Kyiv Post dejal vir. Foto: Guliverimage

"Dobesedno potisnjeni so v samomor, a Rusija si to lahko privošči, ker je v Rusiji vrednost človeškega življenja izredno nizka. Če ne bi bilo tako, Rusija preprosto ne bi imela dovolj kadrov, ki bi jih lahko nenehno pošiljali v ukrajinsko mesoreznico, kjer vsak dan izgubijo ogromno ljudi. Nobena druga vojska v civiliziranem svetu si nikoli ne bi privoščila takšnih izgub."

Vojak, ki umre na ta način, je za Rusijo cenejši

V kampanji Želim živeti sicer že od začetka delovanja opozarjajo, da v primerih, ko ruski vojak umre zaradi poškodbe, ki si jo je prizadejal sam, njegova smrt uradno ni obravnavana kot smrt med opravljanjem bojnih nalog.

Družine umrlih v Rusiji v teh primerih po navedbah kampanje tudi niso upravičene do kompenzacije v višini petih milijonov rubljev, kar je približno 44.600 evrov.

Preberite tudi: