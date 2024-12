Revija Time za osebnost leta izbrala Donalda Trumpa

"Donald Trump je oseba leta 2024 po izboru revije Time, ker je poskrbel za povratek zgodovinskih razsežnosti, povzročil politični preobrat, ki se zgodi enkrat v generaciji, preoblikoval institucijo ameriškega predsednika in spremenil vlogo Amerike v svetu," so pri reviji Time zapisali v izjavi za javnost.

Novoizvoljeni predsednik ZDA je bil za osebnost leta izbran že leta 2016, ko je prvič zmagal na predsedniških volitvah. Poleg Trumpa se je na naslovnici revije Time kot osebnost leta doslej znašlo že 13 predsednikov ZDA, med njimi je bil po zmagi na volitvah leta 2020 tudi trenutni predsednik Joe Biden.

V finalni izbor za osebnost leta so se poleg Trumpa letos uvrstili še podjetnik in milijarder Elon Musk, podpredsednica ZDA Kamala Harris, britanska princesa Kate Middleton in izraelski premier Benjamin Netanjahu, navajata Politico in francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je sicer imenovanju osebnosti leta revije Time v preteklosti večkrat javno posvetil pozornost, pri čemer je leta 2013 revijo označil za neresno in ji napovedal skorajšnjo smrt. Leta 2015 se je nato glasno pritoževal, ker je naziv osebnosti leta dobila tedanja nemška kanclerka Angela Merkel. Po drugi strani pa je revijo Time večkrat označil za zelo pomembno, razglasitev za osebnost leta pa kot veliko čast.

Naziv osebnost leta po izboru revije Time tradicionalno prejmejo ljudje, ki so pomembno vplivali na dogodke v iztekajočem se letu. V preteklosti so bili za osebnost leta izbrani najrazličnejši vplivni posamezniki – od kraljice Elizabete II. in Winstona Churchilla do Vladimirja Putina, Josipa Stalina in Adolfa Hitlerja.