"Ta urad ne bo odstopil od odločitve sodišča," je v imenu James sporočila namestnica Judith Vale potem, ko je Trumpov odvetnik John Sauer to predlagal v "dobro države", poroča New York Post.

Trump je bil v New Yorku obsojen zaradi lažnega prikazovanja resnične vrednosti svojega premoženja. Ko je šlo za pridobitev posojil, ga je napihnil, ko je šlo za plačevanje davkov, pa ga je zmanjšal.

Ni imunitete pred civilnimi tožbami

Sauer je trdil, da bo obsodba negativno vplivala na Trumpovo opravljanje dela predsednika ZDA. Vale je odgovorila, da predsednik ZDA nima imunitete pred civilnimi tožbami, ki ne zadevajo njegovega dela in takšne tožbe se lahko nadaljujejo ali vlagajo tudi, ko je na položaju.

Trump se po zmagi na predsedniških volitvah 5. novembra želi znebiti vseh kazenskih in civilnih tožb, s katerimi se je soočal. Pri zveznih obtožnicah zaradi sprevračanja izida volitev 2020 in odtujitve tajnih dokumentov iz Bele hiše mu je to uspelo.

Nadaljujeta se kazenska pregona na državni ravni v Georgii zaradi spodnašanja izida volitev in v New Yorku zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Newyorški primer se je končal z obsodbo porote, vendar pa sodnik Juan Merchan kazni še ni izrekel.

Trumpovi odvetniki se tudi tu sklicujejo na predsedniško imuniteto. Newyorški tožilci se načeloma strinjajo, da lahko nadaljevanje primera ovira predsednikovo delo, vendar nočejo odstopiti od pregona, poroča televizija NBC.

Tožilci predlagajo zamrznitev primera

Tožilci so Merchanu predlagali več rešitev za ohranitev obsodbe, kar je Trumpov tiskovni predstavnik Steven Cheung v torek označil za patetičen poskus reševanja neustavne prevare.

V torek objavljena vloga tožilcev predlaga sodniku, naj primer zamrzne do konca Trumpovega mandata in mu kazen izreče šele po štirih letih.

Strinjali bi se tudi z obsodbo, ki ne predvideva zaporne kazni, ali pa z odločitvijo, ki bi primer zaprla z opombo, da je bil Trump obsojen, vendar postopek ni bil dokončan zaradi imunitete. Trumpovi odvetniki od Merchana zahtevajo, naj obsodbo porote zavrže.