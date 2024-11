Bolsonaro ima prepoved kandidiranja za izvoljeni položaj do leta 2030 in se sooča s kazensko preiskavo zaradi domnevnega naklepanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022.

Kljub sodni prepovedi kandidature namerava Bolsonaro spet kandidirati že leta 2026, pri čemer računa na Trumpov pritisk na Brazilijo. "Trump se je vrnil in to je znamenje, da se bomo vrnili tudi mi," je dejal za časopis.

"Celo noč sem bil pokonci in navijal za velikega oranžnega," je dejal Bolsonaro o ameriških volitvah 5. novembra, pri čemer je uporabil portugalski izraz "Laranjao".

Bolsonaro ima prepoved kandidiranja za izvoljeni položaj do leta 2030 in se sooča s kazensko preiskavo zaradi domnevnega naklepanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022. Foto: Reuters Trump in Bolsonaro sta bila tesna zaveznika, ko sta bila oba na položaju predsednika svojih držav, in delita mnenje o kulturni vojni proti politični levici in medijem.

Bolsonaro doma ostaja priljubljen in ankete mu trenutno napovedujejo tesno zmago proti da Silvi, čeprav ga je policija pred tednom dni skupaj s 36 zavezniki obtožila načrtovanja državnega udara in poskusa atentata na predsednika.

Njegovi podporniki so 8. januarja 2023 napadli vladna poslopja v prestolnici Brasilii, da preprečijo prenos oblasti, vendar so jih varnostne sile ustavile.