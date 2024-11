Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes razrešil poveljnika kopenske vojske Ukrajine Oleksandra Pavljuka in na to mesto imenoval Mihaila Drapatija. Svojo odločitev je sporočil po današnjem srečanju z vodji generalštaba oboroženih sil.

Zelenski je sporočil, da je generalmajor Drapati uspešno organiziral obrambo na harkovski fronti in ustavil rusko ofenzivo v tem delu države.

Mihail Drapati Foto: X/@clashreport

Hkrati je ukrajinski predsednik napovedal še imenovanje polkovnika Oleha Apostola, izkušenega poveljnika 95. ločene zračno-jurišne brigade, za namestnika vrhovnega poveljnika oboroženih sil Ukrajine.

15.20 V Rusiji nekdanjega mestnega svetnika znova obsodili zaradi kritiziranja vojne

Sodišče v Vladimirju je danes nekdanjega moskovskega mestnega svetnika Alekseja Gorinova, ki nasprotuje vojni v Ukrajini, obsodilo na še tri leta zapora. Gorinov je sicer prva oseba, ki je bila obsojena zaradi kritiziranja vojne in že prestaja sedemletno zaporno kazen, izrečeno julija 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aleksej Gorinov Foto: AP / Guliverimage Po navedbah tožilstva naj bi Gorinov, ko je bil v zaporniški bolnišnici, svoje sojetnike napeljeval k teroristični ideologiji in kritiziral vojno v Ukrajini. Njegovi odvetniki so medtem trdili, da so oblasti v bolnišnico namestile zapornike, ki so snemali pogovore z njim.

Sodišče je Gorinova obsodilo na še tri leta zapora zaradi opravičevanja terorizma. Prav tako je odredilo, da se ga premesti v strožjo ustanovo. "Jaz sem za mir, vi pa imate radi vojno," je po obsodbi dejal Gorinov, navaja ruski spletni portal Mediazona.

Gorinov je bil julija 2022 obsojen na sedem let zapora zaradi kritiziranja vojne v Ukrajini. Spoznan je bil za krivega širjenja lažnih informacij o ruski vojski in njene diskreditacije.

Mnoge že dlje časa skrbi za zdravje in varnost Gorinova v zaporu. Njegov nekdanji sodelavec in opozicijski politik Ilja Jašin, ki je bil poleti izpuščena v okviru izmenjave zapornikov med Zahodom in Moskvo, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je medtem opozoril, da ga oblasti "peljejo skozi iste faze kot (Alekseja) Navalnega, ki je februarja umrl v kazenski koloniji.

10.20 Zelenski: Putin skuša spodkopati Trumpova prizadevanja za mir

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v nedavnem stopnjevanju ruske agresije, tudi z uporabo nove balistične rakete, vidi poskus ruskega predsednika Vladimirja Putina, da spodkoplje predvidena prizadevanja prihodnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa za mir.

Putin hoče "zaostriti situacijo, tako da Trumpu ne bi uspelo, da ne bi mogel končati vojne", je v četrtek zvečer v nagovoru dejal Zelenski. "Putin je edini odgovoren za to vojno in edini, ki verjame v vojno," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Po prvi uporabi tovrstne rakete minuli teden je namreč Putin v četrtek zagrozil, da jo bodo znova uporabili proti tarčam v Ukrajini, med katerimi je omenil tudi Kijev.

Novoizvoljeni predsednik ZDA je napovedal, da bo hitro končal vojno, ki se je z rusko invazijo začela februarja 2022. Mandat bo začel 20. januarja.

Vojna se je sicer v zadnjih dneh že zaostrila. Potem ko je bila v četrtek ukrajinska energetska infrastruktura tarča obsežnih raketnih napadov, je Rusija glede na ukrajinske navedbe tudi danes nad Ukrajino izstrelila več kot 130 dronov. 88 so jih sestrelili.

V r egiji Odesa je bilo pri tem ranjenih sedem ljudi, eden pa v Kijevu, kjer je dron padel na polikliniko in ranil njenega varnostnika, navedbe oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

O dronih, ki so nad njeno ozemlje prileteli iz Ukrajine, poroča tudi Rusija. Sestrelila jih je 47, večinoma nad regijo Rostov, kjer je na industrijskem območju, domnevno v skladišču goriva, izbruhnil velik požar. Z njim se bori okrog sto gasilcev.

6.32 Deli ruskih brezpilotnih letalnikov padli na otroško kliniko

Deli sestreljenih ruskih brezpilotnikov so v četrtek pozno zvečer zadeli stavbe v dveh okrožjih Kijeva in pri tem poškodovali eno osebo, poroča Reuters.

Na aplikaciji Telegram so objavljene slike ruševin, raztresene znotraj in zunaj pediatrične klinike v mestnem okrožju Dniprovski na vzhodnem bregu reke Dnipro.

V napadu je poškodbe utrpel varnostnik. Foto: Državna služba za nujne primere Ukrajine/FB

Varnostnika stavbe so odpeljali v bolnišnico, poškodovane so tudi sosednje stavbe.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je opozoril, da so ostanki brezpilotnega letala zadeli infrastrukturo v okrožju Svjatošinski na zahodnem bregu reke.

Zračni alarm je trajal več kot eno uro.