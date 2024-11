Donald Trump namerava po prevzemu oblasti na nov položaj posebnega odposlanca za Ukrajino in Rusijo imenovati upokojenega generala Keitha Kellogga, je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social poročila medijev potrdil novoizvoljeni predsednik ZDA.

"Keith ima ugledno vojaško in poslovno kariero. [...] Z mano je bil od začetka. Skupaj bomo prišli do miru preko moči in naredili Ameriko skupaj s svetom spet varno," je sporočil Trump.

Načrt Keitha Kellogga za končanje vojne v Ukrajini, o katerem je upokojeni general govoril pred meseci, med drugim obsega zamrznitev konflikta na trenutnih frontnih črtah in "prisiljenje" tako Ukrajine kot Rusije k temu, da skupaj sedeta za pogajalsko mizo. Foto: Guliverimage

Imel bo nalogo, da izpolni Trumpove obljube o hitrem koncu vojne v Ukrajini

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost podpredsednika ZDA Mika Pencea in veteran vojne v Vietnamu Kellogg bo imel nalogo, da izpolni Trumpove visokoleteče predvolilne obljube.

Republikanec je namreč med kampanjo obljubljal hiter konec vojne v Ukrajini.

Keith Kellogg bo imel po navedbah ameriških medijev zelo verjetno ključno vlogo pri poskusu razrešitve vojne v Ukrajini s strani ZDA. Foto: Guliverimage

Še naprej bi pomagal Ukrajini, ki pa bi se morala udeležiti mirovnih pogajanj

Kellogg naj bi zagovarjal, da bi ZDA Kijevu še naprej zagotavljale pomoč za obrambo pred rusko agresijo, vendar bi to pomoč pogojevali z udeležbo Ukrajincev na mirovnih pogajanjih.

