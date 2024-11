Slovenija v VS ZN ponovno pozvala k pravičnemu miru v Ukrajini

Vojna v Ukrajini se v zadnjih nekaj mesecih nevarno stopnjuje in potrebujemo mir, ki spoštuje mednarodno pravo in temelji na ustanovni listini ZN, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini dejala namestnica veleposlanika Ondina Blokar Drobič. Posebno skrb je izrazila glede varnosti ukrajinskih civilnih jedrskih objektov.

Današnje redno zasedanje o Ukrajini je zadnje v času britanskega predsedovanja Varnostnemu svetu. Prihodnji teden vodenje najpomembnejšega organa svetovne organizacije v decembru še zadnjič prevzema vlada demokratskega predsednika ZDA Joeja Bidna, nato pa bo ameriško diplomacijo v ZN zastopala vlada Donalda Trumpa.

"Ukrajina ima v skladu z 51. členom ustanovne listine ZN vso pravico, da se brani pred invazijo. ZDA ji bodo za obrambo pred rusko vojno namenile še več sto raket patriot in drugega sodobnega orožja za izboljšanje položaja na bojišču," je med drugim dejal namestnik ameriške veleposlanice Robert Wood. V času Trumpove vlade nadaljevanje ameriške pomoči Ukrajini ni zagotovljeno.

Rusija: "Trump pomeni smrtno obsodbo za ukrajinsko vojsko"

"Vse jasneje je, da bo Trump ukinil pomoč Ukrajini, kar za njeno vojsko pomeni smrtno obsodbo," je dejal namestnik ruskega veleposlanika Dimitrij Poljanski in posvaril, da je svet zdaj na robu jedrskega spopada, ker je Bidnova vlada skupaj z evropskimi sateliti Ukrajini dovolila uporabo raket dolgega dosega. "Na vsak val zaostrovanja Zahoda se bomo odločno odzvali," je zatrdil.

Ukrajinski veleposlanik Sergej Kislica je kritike krepitve ukrajinskih zmogljivosti za napade na vojaške cilje v Rusiji opredelil kot popolno nepoznavanje narave konflikta ali manipulacijo v interesu agresorja. Spomnil je, da je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino z ruskega ozemlja.

Vedno znova vračanje k starim vzorcem

"Zaostrovanje neodgovorne jedrske retorike je zaskrbljujoče. [...] To je srhljiv opomin na nekaj, čemur se mednarodna skupnost skuša izogniti," pa je dejala Blokar Drobič in skupaj z drugimi opozarjala tudi na nevarnost prisotnosti severnokorejskih vojakov v Rusiji. To po njenih besedah ne ogroža le regionalne varnosti, ampak tudi krši več resolucij Varnostnega sveta.

"Ta vojna se širi, stopnjuje in jemlje vedno več življenj. Rusija je pred kratkim nad Ukrajino poslala rekordnih 188 brezpilotnih letal. Pred desetimi dnevi je izvedla največji skupni zračni napad v zadnjih mesecih. Vse to uničuje ključno civilno infrastrukturo in naravno okolje v večjem obsegu, ogrožena je tudi varnost civilnih jedrskih objektov, kar je za mojo državo zelo zaskrbljujoče," je dejala.

Seul: Severna Koreja brezobzirno izkorišča vojake

Namestnik veleposlanika Severne Koreje Kim In Rjong je na zasedanju zagotovil, da bo Pjongjang ostal zvest pogodbi o strateškem partnerstvu z Rusijo, ki naj bi se le branila pred ukrajinskimi napadi s pomočjo orožja zahodnih držav.

Veleposlanik Južne Koreje Joonkook Hwang je dejal, da severna soseda pošilja vojake daleč v Evropo, kjer jih skupaj z Moskvo brezobzirno izkorišča, saj njihove plače namenja za razvoj nezakonitih oborožitvenih programov.