Rusija je novačila na stotine plačancev iz Jemna za boj v njeni vojni proti Ukrajini, je danes poročal Financial Times (FT). Obljubili naj bi jim donosne službe, visoke plače in celo rusko državljanstvo, piše v poročilu. Resnica pa je drugačna. Po prihodu v Rusijo s pomočjo podjetja, povezanega s hutijevci, naj bi jih na silo pahnili v rusko vojsko in poslali na fronto v Ukrajino.

FT je operacijo opisal kot "tajno operacijo trgovine z ljudmi", pri tem pa poudaril poglabljanje vezi med Kremljem in jemenskimi skrajneži, ki jih podpira Iran.

Znano je, da se je Moskva od začetka svoje obsežne invazije zanašala na različne metode za pridobitev migrantov in tujih državljanov, da bi nadomestili izgube na bojišču, hkrati pa se je tako izognila obsežni mobilizaciji.

Poročilo med drugim še navaja, da je Rusija novačila posameznike iz Nepala, Somalije, Indije, Kube in drugih držav. Severna Koreja pa je v Rusijo poslala približno deset tisoč vojakov, od katerih jih je veliko nameščenih v zahodni regiji Kursk in sodelujejo v boju, je dejal tiskovni predstavnik Pentagona med brifingom 12. novembra.

Oktobra je Wall Street Journal (WSJ) razkril, da so jemenski hutijevci uporabljali ruske satelitske podatke za ciljanje ladij v Rdečem morju z brezpilotnimi letali in raketami. Podatke o tarčah naj bi posredovala iranska Islamska revolucionarna garda, kar je hutijevcem omogočilo, da razširijo svoje napade. To sodelovanje dokazuje, kako daleč je pripravljen iti ruski predsednik Vladimir Putin, da bi destabiliziral zahodni politični in gospodarski red, je še poročal WSJ.

Po mnenju nekaterih analitikov želi Moskva stopnjevati nemire od Bližnjega vzhoda do Azije, da bi odvrnila pozornost Združenih držav Amerike.

"Rusija aktivno vzpostavlja stike s hutijevci, vključno z razpravami o prenosu orožja," je po poročanju FT potrdil posebni odposlanec ZDA za Jemen Tim Lenderking. "Vrste orožja, o katerih se razpravlja, so zelo skrb vzbujajoče in bi hutijevcem omogočile boljše ciljanje na ladje v Rdečem morju in morda onkraj," je Lenderking še povedal za FT.