Do zračnih napadov je prišlo dan po tem, ko so jemenski hutiji, ki jih podpira Iran, sporočili, da so z balistično raketo napadli letališče Ben Gurion v Tel Avivu prav v času, ko se je izraelski premier Benjamin Netanjahu z letalom vračal domov.

"V obsežni operaciji je več deset letal, vključno z bojnimi letali, letali za oskrbo z gorivom in izvidniškimi letali, napadlo vojaške cilje hutijskega terorističnega režima na območjih Ras Ise in Hodaide v Jemnu," je povedal predstavnik izraelske vojske. Izrael je pristanišče v Hodaidi napadel že julija in povzročil za vsaj 20 milijonov dolarjev škode.

Hutiji so cilje, ki so jih Izraelci napadli danes, uporabljali za to, da so iransko orožje in opremo za vojaške namene preselili v regijo, je sporočila izraelska vojska. Hutiji so sicer jemensko prestolnico Sana zasedli leta 2014.