ZDA napadle cilje hutijevcev v Jemnu

ZDA so v petek napadle več ciljev hutijevskih upornikov v Jemnu, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Ameriške sile so "napadle 15 ciljev hutijevskih upornikov na območju Jemna pod nadzorom Hutijev, ki jih podpira Iran", so sporočili po poročanju francoske tiskovna agencije AFP.

"Ti cilji so vključevali hutijevske ofenzivne vojaške zmogljivosti," so sporočili in dodali, da so bili napadi izvedeni, "da bi zaščitili svobodo plovbe in naredili mednarodne vode varnejše za ameriške, koalicijske in trgovske ladje".

Televizijska postaja Al Masira, ki jo nadzirajo hutijevci, je poročala, da sta tako ZDA kot Velika Britanija v petek napadli Jemen.

Hutijevci iz solidarnosti s Palestinci v Gazi od novembra lani izvajajo napade na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Na napade hutijevcev se z lastnimi napadi in operacijami odzivajo zlasti sile ZDA in Velike Britanije. Ločeno operacijo za zaščito ladijskega prometa v Rdečem morju februarja je vzpostavila tudi EU.

Ameriške sile so napadle cilje v Jemnu dan po tem, ko so hutijevski uporniki sporočili, da so izvedli napad z brezpilotnimi letali na Tel Aviv. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je prestregla "grožnjo v zraku" pred osrednjim Izraelom, drugih podrobnosti pa ni navedla, poroča AFP.

Izrael je sicer v odgovor na napade hutijevcev napadel tudi Jemen. V napadih na Hudejdo je bilo septembra ubitih najmanj pet ljudi, potem ko so hutijevski uporniki sporočili, da so izstrelili raketo na izraelsko letališče Ben Gurion.