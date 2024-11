Zaveznice so med današnjim izrednim zasedanjem Sveta Nato-Ukrajina, ki je bil sklican v soboto, ponovno potrdile podporo Kijevu v boju proti ruski agresiji, so sporočili iz Nata. Do srečanja je prišlo po ruski izstrelitvi balistične rakete srednjega dosega prejšnji teden. Rusija je ob stopnjevanju napetosti Ukrajini danes zagrozila z novimi povračilnimi ukrepi.

Kako se braniti pred raketami, kakršno je izstrelila Rusija?

Na zasedanju na ravni veleposlanikov, ki je potekalo na zahtevo Kijeva, so govorili o varnostnih razmerah v Ukrajini po tistem, ko je Rusija prejšnji teden na Dnipro izstrelila nov tip balistične rakete srednjega dosega. Svetu so o najnovejšem razvoju dogodkov prek video povezave poročali visoki ukrajinski vojaški predstavniki, so sporočili pri Natu.

O izstrelitvi ruske balistične rakete je v četrtek prva poročala ukrajinska vojska, ki je raketo, ki je poletela nad mesto Dnipro, označila za medcelinsko. Zahodni viri so kmalu izrazili dvom v to in menili, da je šlo dejansko za balistično raketo s srednjim dosegom. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je govoril o uporabi nove generacije balistične, hipersonične rakete srednjega dosega, poimenovane orešnik, pri čemer je namignil, da lahko nosi jedrski tovor. Foto: Reuters

Po informacijah iz krogov pri zavezništvu so med drugim govorili tudi o tem, kakšne obrambne možnosti obstajajo pred temi raketami. Predvsem je govora o ameriških sistemih protiraketne obrambe tipa patriot in thaad. Slednjega Ukrajina še nima, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Še en poskus Rusije, da ustrahuje Ukrajino in tiste, ki jo podpirajo"

Zaveznice so med srečanjem ponovile svojo podporo Ukrajini, napad pa označile kot še en poskus Rusije, da terorizira civilno prebivalstvo v Ukrajini in ustrahuje tiste, ki podpirajo Ukrajino, so sporočili iz Nata.

Do ruskega napada je prišlo po tistem, ko je Ukrajina prejšnji teden izstrelila ameriške rakete dolgega dosega atacms na ozemlje Rusije, za kar je pred tem dobila zeleno luč Washingtona. Foto: Reuters

Kremelj je v petek sporočil, da je napad z novim tipom balistične rakete treba razumeti kot opozorilo Zahodu in je posledica "nepremišljenih odločitev" zahodnih zaveznic, ki podpirajo Kijev.

Rusija: V pripravi so povračilni ukrepi

Moskva je sicer danes znova zagrozila s povračilnimi ukrepi, potem ko je objavila, da je Ukrajina napadla ruske vojaške objekte z orožjem, ki so ga dobavile ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, so novi ukrajinski napadi z raketami atacms, ki so se zgodili v soboto in ponedeljek, ciljali na vojaške objekte in letališče v zahodni ruski regiji Kursk, kar je povzročilo nekaj škode na infrastrukturi.

"V pripravi so povračilni ukrepi," je zatrdilo ministrstvo, ki je ob tem tudi priznalo, da sta bila v napadu na letalsko oporišče Vostočni ranjena vojaka, medtem je napad na zračno obrambo poškodoval radarski sistem in povzročil tudi "žrtve", poroča AFP, ki dodaja, da gre za redko priznanje Moskve glede škode in žrtev.

Ministrstvo je še navedlo, da so bile uničene tri od petih raket, izstreljenih v prvem napadu, medtem ko je bilo sestreljenih sedem od osmih raket, uporabljenih v drugem napadu.