Admiral Nata opozarja podjetja: Pripravite se na vojni scenarij

Visoki vojaški poveljnik zveze Nato Rob Bauer je podjetja pozval, naj bodo pripravljena na vojni scenarij ter temu prilagodijo svoje proizvodne in distribucijske zmogljivosti, da bodo manj ranljiva na izsiljevanje držav, kot sta Rusija in Kitajska.

"Če lahko zagotovimo, da so vse ključne storitve in blago lahko dobavljivi ne glede na razmere, potem je to ključni del našega odvračanja," je v Bruslju dejal predsednik Vojaškega odbora zveze Nato, nizozemski admiral Rob Bauer. Gre za eno od najvišjih funkcij v severnoatlantskem obrambnem zavezništvu. Vojaški odbor je najvišji vojaški organ zveze Nato, predsednik vojaškega odbora pa je tudi glavni svetovalec generalnega sekretarja zveze Nato.

Bauer je v današnjem nastopu na konferenci možganskega trusta European Policy Center opisal odvračanje, ki presega zgolj vojaške zmogljivosti, saj bi se lahko v vojnih razmerah izkoristili vsi razpoložljivi instrumenti.

"To lahko opazimo pri naraščajočem številu sabotaž in Evropa je to že videla pri oskrbi z energijo," je poudaril Bauer.

"Mislili smo, da imamo dogovor z Gazpromom, a dejansko smo imeli dogovor s Putinom. Enako velja za infrastrukturo in blago v kitajski lasti. Pravzaprav imamo dogovor s Šijem," je opozoril Bauer.

Bauer je opozoril na odvisnost Zahoda od dobave surovin s Kitajske, saj je tam 60 odstotkov vseh redkih kovin, 90 odstotkov se jih tam tudi predela. Povedal je, da iz Kitajske prihajajo tudi kemične sestavine za pomirjevala, antibiotike, protivnetna zdravila in zdravila za nizek krvni tlak.

"Naivni smo, če mislimo, da komunistična partija ne bo nikoli uporabila te moči. Poslovneži v Evropi in Ameriki se morajo zavedati, da imajo njihove odločitve strateške posledice za varnost njihovih držav. Vojska zmaguje v bitkah, ekonomija pa v vojnah," je poudaril Bauer.