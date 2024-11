"Absolutno sem prepričan, da bi bili Natovi vojaki že v Ukrajini in od tam nagnali ruske vojake, če Rusija ne bi razpolagala z jedrskim orožjem," je v nedeljo na forumu Mednarodnega inštituta za strateške študije dejal Rob Bauer, ki je predsednik Vojaškega odbora zveze Nato od junija 2021.

Gre za eno od najvišjih funkcij v severnoatlantskem obrambnem zavezništvu – Vojaški odbor je najvišji vojaški organ zveze Nato, predsednik Vojaškega odbora pa je tudi glavni svetovalec generalnega sekretarja zveze Nato.

Je med vrsticami priznal, zakaj se domnevno popušča Rusiji?

Podporniki vojaške pomoči Ukrajini in kritiki ruske invazije na Ukrajino že dolgo menijo, da zahodni odločevalci na čelu z ZDA in Evropo z Rusijo ravnajo v rokavicah in Ukrajini ne dopuščajo, da se učinkoviteje brani in izvaja protinapade na rusko ozemlje, ker jih je strah morebitnih ruskih povračilnih udarcev z jedrskim orožjem.

Nekateri najvplivnejši ruski politiki na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom tako rekoč že od začetka vojne v Ukrajini Zahodu grozijo z uporabo jedrskega orožja, jedrskim silam ukazujejo prehod v stanje pripravljenosti in spreminjajo rusko jedrsko doktrino.

Vladimir Putin je marca letos dejal, da je Rusija opremljena in pripravljena na jedrsko vojno. Jedrsko orožje bi lahko uporabil, če bi zveza Nato, ZDA ali katera od drugih zahodnih držav v Ukrajino poslala svoje vojake, je zagrozil v intervjujih za televizijski kanal Rusija-1 in tiskovno agencijo RIA Novosti. Hkrati pa je dejal, da Rusija ne hiti proti jedrski vojni. Foto: AP / Guliverimage

V Kremlju nenehno tudi rišejo navidezne rdeče črte, ki jih Ukrajina in njeni podporniki na Zahodu ne smejo prestopiti, sicer bi Rusija lahko uporabila jedrsko orožje.

Ruski poskusi odvračanja z rdečimi črtami do zdaj še niso bili učinkoviti, saj jih ne Ukrajina ne Zahod v veliki meri ne upoštevata. Res pa je, da Ukrajina in njeni vojaški zavezniki še niso prestopili nekaterih rdečih črt, ki veljajo za bolj kritične, na primer, da bi zveza Nato ali ZDA zaprla zračni prostor nad Ukrajino, napotitev vojaških sil katere od držav Zahoda ali zveze Nato na bojišče v Ukrajino ali napadi z raketami daljšega dosega na cilje globoko v Rusiji.

Rusija ima sicer največji jedrski arzenal na svetu, obsegal naj bi okrog 5.600 jedrskih konic.

"Pripravljeni moramo biti na vojno z Rusijo"

Nizozemski admiral Rob Bauer je že v začetku leta 2024 izrazil pesimizem glede nadaljnjega razvoja dogodkov in dejal, da se mora Zahod začeti pripravljati na vse morebitne scenarije, pričakovane in nepričakovane, kar vključuje tudi vojno z Rusijo.

Za zdaj svojih vojakov na bojišče v Ukrajino uradno ni poslala še nobena država razen Severne Koreje. Ukrajinskim borcem so se na fronti pridružili tuji (zahodni) vojaki, a so tja odšli izključno kot prostovoljci. Ukrajinske vojake in predvsem vojaške specialiste redno usposabljajo zahodne vojaške sile, a ukrajinski vojaki na usposabljanja odhajajo v tujino. Foto: Reuters

"Moramo se zavedati, da mir ni samoumeven. Zaradi tega se zavezništvo pripravlja na potencialno vojno z Rusijo," je Bauer dejal januarja letos pred začetkom ene največjih vojaških vaj v zgodovini zveze Nato, vaje Steadfast Defender 2024, ki je potekala med 22. januarjem in 31. majem letos.

