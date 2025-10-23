V tovarni streliva v ruskem mestu Kopeysk v Južnem Uralu je odjeknila močna eksplozija, izbruhnil je požar. Število žrtev se je povzpelo na devet, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Eksplozija v ruski tovarni streliva

Vrh EU o gospodarski konkurenčnosti, obrambi in podpori Ukrajini

Po navedbah agencije Tass, ki se sklicuje na guvernerja Čeljabinske regije Alekseja Tekslerja, naj bi v tovarno strmoglavil dron.

Čeprav Teksler na omrežju Telegram ni navedel za kakšno tovarno gre, lokalni mediji poročajo, da v njej proizvajajo strelivo za rusko vojsko.

💥👀 Moment of strike on JSC "Plant "Plastmass" in Chelyabinsk region.



The plant produces ammunition for barrel artillery, naval artillery, tank and self-propelled guns. Products cover calibers from ~76 mm to ~152 mm. pic.twitter.com/cjWLMTFiV4 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 22, 2025

Na terenu so reševalne službe, ki se trudijo čimprej obvladati požar.

Kopeysk je 1700 kilometrov oddaljen od Ukrajine in se nahaja blizu ruske meje s Kazahstanom.

Voditelji članic EU se bodo danes sestali na zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega bosta krepitev obrambnih zmogljivosti članic in ohranjanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva ob izpolnjevanju okoljskih ciljev. Govorili bodo tudi o nadaljnji podpori Ukrajini, pri čemer se jim bo pridružil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ena osrednjih in po pričakovanjih tudi ena najtežjih razprav voditeljev na tokratnem vrhu bo posvečena ohranjanju evropske gospodarske konkurenčnosti ob izpolnjevanju ciljev zelenega prehoda, vključno s cilji zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in prepovedjo prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem z letom 2035.

Poleg tega bodo razpravljali o pretekli teden predlaganem časovnem načrtu za zagotovitev ustrezne obrambne pripravljenosti unije do leta 2030, ki med drugim vključuje vzpostavitev protidronske zaščite za celotno EU.

Z načrtom želi Bruselj okrepiti tudi sodelovanje med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, da bi še okrepili podporo Kijevu v boju z rusko agresijo.

O tem bodo sicer voditelji članic EU razpravljali z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Posvetili se bodo predvsem nadaljnji vojaški in finančni podpori, vključno z novim 140 milijard evrov vrednim posojilom, financiranim z zamrznjenim ruskim premoženjem, ter predlogu 19. svežnja sankcij. Tik pred vrhom je unija dosegla soglasje o uvedbi novega svežnja sankcij za Rusijo, je v sredo zvečer sporočilo dansko predsedstvo EU. Sankcije naj bi vključevale tudi postopno prepoved uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina, uradno pa naj bi jih sprejeli danes.

Na dnevnem redu imajo še stanovanjsko problematiko, migracije in vlogo EU v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, potem ko je bila tam pred dvema tednoma sklenjena prekinitev ognja.