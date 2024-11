Rusija obsodila svoja vojaka, ki sta v Ukrajini pobila devetčlansko družino

Ruska vojaka, 21-letni Anton Sopov in 28-letni Stanislav Rau sta lani v regiji Doneck v kraju Volnovakha pobila člane družine Kapkanec, medtem ko so v svoji hiši praznovali rojstni dan, je dan po zločinu sporočil ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinets. Ukrajinski uradniki so takrat dejali, da verjamejo, da je bila družina ubita, saj ruskim silam ni želela predati svojega doma.

Anton Sopov and Stanislav Rau were arrested in October 2023 shortly after the Kapkanets family was found shot dead in their home in Volnovakha.https://t.co/Hzl4kRWEo8 — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 8, 2024

Sojenje je bilo tajno

Sojenje vojakoma je zaradi vojaške tajnosti potekalo za zaprtimi vrati, zato ni jasno, ali sta vojaka sama priznala krivdo. Obsojena sta bila za umor 53-letnega Eduarda Kapkanca, njegove žene Tatjane, njunih dveh odraslih sinov in njunih žena, devetletne vnukinje, štiriletnega vnuka in še enega daljnega sorodnika omenjene družine.

Državna tiskovna agencija Tass je poročala, da sta bila moška obsojena za umor, "motiviran iz političnega, ideološkega, rasnega, nacionalnega ali verskega sovraštva".

Rusija sicer zanika vse obtožbe o vojnih zločinih v Ukrajini kljub dobro dokumentiranim dokazom o nasprotnem. Združeni narodi so ruske sile v Ukrajini obtožili posilstev, mučenja in umorov, Mednarodno kazensko sodišče pa je izdalo nalog za aretacijo Vladimirja Putina.

V ruskih napadih na Odeso en mrtev in več ranjenih

Danes pa iz Ukrajine poročajo o nočnem napadu ruskih brezpilotnih letalnikov na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa, v katerem je bil po navedbah regionalnih oblasti ubit en človek, več je bilo ranjenih. Ruska zračna obramba je medtem nad ruskim ozemljem ponoči uničila 50 brezpilotnih letal, poročajo tuje agencije.

V napadu ruskih brezpilotnih letal na Odeso je bila po navedbah tamkajšnjega regionalnega tožilstva v noči na soboto ubita ženska, še 13 ljudi pa je bilo ranjenih, vključno z dvema otrokoma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V napadu je bilo poškodovanih tudi več zasebnih stanovanjskih zgradb, skladišča zasebnega podjetja in dve stolpnici.

V ruskem napadu na regijo Herson na jugu Ukrajine sta bili v petek ubiti najmanj dve osebi, dve pa sta bili ranjeni, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočil guverner regije Oleksandr Prokudin.

Kot je še zapisal na družbenem omrežju Telegramu, so ruske sile ciljale izobraževalno ustanovo, zapor in trgovino, poškodovanih pa je bilo še sedem večnadstropnih stavb in 15 zasebnih hiš.

Rusija sicer že od začetka vojne proti Ukrajini sistematično obstreljuje mesta in druge civilne cilje, predvsem objekte za oskrbo z energijo.

Ruska protiletalska obramba pa je po navedbah zunanjega ministrstva v Moskvi ponoči sestrelila 50 ukrajinskih brezpilotnih letal nad sedmimi ruskimi regijami, današnje poročanje ruske tiskovne agencije Interfax povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. O morebitnih žrtvah in gmotni škodi še ne poročajo.