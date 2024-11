V ruskih nočnih napadih v Ukrajini mrtvi in ranjeni

Ruske sile so ponoči izvedle nov val napadov na Ukrajino. V obsežnem napadu z brezpilotniki na Kijev sta bila ranjena dva človeka, po eno smrtno žrtev pa je rusko obstreljevanje in bombardiranje zahtevalo v regiji Sumi in mestu Herson. V zadnjem je bila ena oseba tudi hudo ranjena. O še enem ranjenem poročajo iz Odese.