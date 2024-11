Požare so v Kijevu po navedbah mestnih oblasti povzročili padli deli sestreljenih ruskih dronov. Te so našli v več delih mesta, kjer naj bi med drugim poškodovali električno napeljavo in cesto. Podatkov o morebitnih ranjenih ni.

Kijev je tako rekoč že od začetka ruske invazije redna tarča raket in dronov. Foto: AP / Guliverimage

Župan Vitalij Kličko je že v soboto zvečer na Telegramu poročal o eksploziji v predmestju Kijeva. Zračna obramba se je po njegovih besedah sprožila nad širšo regijo. Prebivalce je pozval, naj ostanejo v varnih prostorih.

Po navedbah ukrajinskega vojaškega letalstva je Rusija samo v noči na torek proti kijevski regiji poslala eno raketo tipa Kh-59 ali Kh-69 in približno sto brezpilotnih letal:

One missile, almost 100 drones, almost all of them shut down, but the pressure continues https://t.co/wW3ShQXZu2