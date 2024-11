Zelenski obtožuje: Samo čakate, da nas bodo napadli

"Vidimo vse kraje, kjer Rusija na svojem ozemlju zbira severnokorejske vojake – vsa njihova taborišča," je dejal Zelenski v večernem nagovoru. Dodal je, da bi Ukrajina lahko ta območja preventivno napadla, če bi imela možnost uporabiti orožje z dovolj dolgim dosegom.

Ob tem je obtožil ukrajinske zaveznice, da samo čakajo, da bo severnokorejska vojska začela napadati Ukrajince, namesto da bi zagotovili prepotrebne zmogljivosti dolgega dosega.

V Rusiji naj bi bilo do 12 tisoč severnokorejskih vojakov

Zelenski je v začetku tedna dejal, da bo na ozemlju Rusije kmalu 12 tisoč severnokorejskih vojakov. Pred tem so iz Washingtona sporočili, da je Severna Koreja v Rusijo na urjenje že poslala deset tisoč pripadnikov oboroženih sil.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v četrtek dejal, da je bilo od deset tisoč severnokorejskih vojakov, za katere ZDA menijo, da so bili poslani v Rusijo, do osem tisoč napotenih v regijo Kursk. "Niso se še razporedili za boj proti Ukrajini, pričakujemo pa, da se bo to zgodilo v prihodnjih dneh," je na novinarski konferenci povedal Blinken. Foto: Reuters

Ukrajinske in južnokorejske oblasti od sredine oktobra opozarjajo na pošiljanje severnokorejskih vojakov v Rusijo, kjer naj bi se ti urili za bojevanje v Ukrajini. Po navedbah južnokorejskih obveščevalcev bi na fronti v Ukrajini Rusija lahko namestila tudi severnokorejske generale.

ZDA Ukrajini namenjajo še za 425 milijonov dolarjev vojaške pomoči

ZDA so v petek napovedale, da bodo Ukrajini zagotovile dodatnih 425 milijonov dolarjev vojaške pomoči, ki bo glede na sporočilo Pentagona in State Departmenta Kijevu zagotovila dodatne zmogljivosti za najnujnejšo obrambo pred rusko agresijo.

Izstrelitev rakete iz enega od ukrajinskih sistemov ATACMS, ki so že večji del vojne trn v peti Rusiji, saj se zoper njih ne morejo učinkovito braniti. Ukrajina od zahodnih zaveznikov zahteva dovoljenje za pošiljanje raket ATACMS na cilje globoko v Rusiji. Foto: CinC AF

Sveženj pomoči med drugim vključuje rakete stinger, strelivo za zračno obrambo, dodatno strelivo za nacionalne napredne raketne sisteme zemlja-zrak, strelivo za artilerijske raketne sisteme himars, topniško strelivo in strelivo za sisteme za boj proti brezpilotnim letalom, protioklepne sisteme javelin, oklepnike stryker, zdravstveno opremo in drugo pomoč.