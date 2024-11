Rusija je sejo varnostnega sveta zahtevala po četrtkovi seji o vpletanju Severne Koreje v vojno v Ukrajini, kjer so države izražale zaskrbljenost zaradi prisotnosti vojakov Severne Koreje na ruskih tleh.

Za kritiziranje zahodnega pristopa do ukrajinske krize je Rusija našla analitika pri Inštitutu za globalno politiko iz Washingtona Georgea Szamuelyja, ki je ugotovil, da pri vojni v Ukrajini ne gre za ruski grabež ozemlja, ampak za posledico širitve zveze Nato.

"Kaj se je zgodilo z ameriškimi obljubami?"

"Kaj se je zgodilo z ameriškimi obljubami, da se Nato ne bo širil dlje od Nemčije? Zdaj je že polovica srednje in vzhodne Evrope v Natu," je dejal analitik, ki je znan po kritiki ameriške zunanje politike.

"Trenutno je vzrok za nestabilnost enostranska invazija. Napadena država se mora braniti, kot to dovoljujeta 51. člen Ustanovne listine ZN in mednarodni pravni okvir glede transferjev orožja," pa je dejala Blokar Drobič.

To so potrdili tudi drugi govorniki, namestnik visokega predstavnika ZN za razorožitev Adedeji Ebo pa je poudaril, da morajo vsi transferji orožja potekati v skladu z ustreznim mednarodnim pravnim okvirjem, kot so tudi resolucije varnostnega sveta. Pri tem je tudi on opozoril na problem prisotnosti vojakov iz Severne Koreje na ruskih tleh.

Varnostni svet ZN je v četrtek potrdil resolucijo za podaljšanje mandata misiji ZN v Libiji (Unsmil) do 31. januarja prihodnje leto z možnostjo avtomatičnega podaljšanja za dodatnih devet mesecev, če bo vmes potrjen vodja misije. Svet pa je ob tem podaljšal še mandat misiji ZN za referendum v Zahodni Sahari (Minurso) do 31. oktobra 2025.