Kako zmanjšati stroške ogrevanja? Mi smo našli odgovor.

Ob zadnjih temperaturnih spremembah in predvsem ohladitvah, zaradi katerih se je letošnja ogrevalna sezona začela nekaj dni prej kot običajno, se marsikdo sprašuje, kako bi svoj dom naredil prijaznejši tako do okolja kot tudi do denarnice. Energetska obnova doma danes ni več luksuz, temveč pametna naložba v udobje, trajnost in prihranke. Zamenjava oken, dodatna izolacija, toplotna črpalka ali sončna elektrarna so rešitve, ki dolgoročno zmanjšajo stroške energije in povečajo vrednost doma. Čeprav so koristi očitne, takšne naložbe pogosto zahtevajo precejšen finančni zalogaj. Energetska obnova pa je lahko preprostejša, kot se zdi, še posebej s pravim finančnim partnerjem.

Foto: Shutterstock

Energetska obnova doma je več kot le prihranek

Energetska obnova doma prinaša več kot le nižje račune za ogrevanje. Gre za dolgoročno naložbo, ki poveča vrednost nepremičnine, izboljša bivalno udobje in hkrati zmanjša vpliv na okolje. Menjava dotrajanih oken, vgradnja toplotne črpalke, dodatna izolacija ali namestitev sončne elektrarne niso le gradbeni posegi, temveč koraki k trajnostnemu načinu življenja, ki prinaša občutne prihranke na mesečnih položnicah.

Sodobne energetsko učinkovite rešitve omogočajo, da se toplota v domu bolje ohranja, poraba energije se občutno zmanjša, hkrati pa je bivanje prijetnejše v vseh letnih časih. Ob tem ni zanemarljiv niti občutek neodvisnosti, zlasti pri tistih, ki se odločijo za lastno proizvodnjo električne energije s sončno elektrarno.

Foto: Shutterstock

Vse več gospodinjstev se zato odloča za korak v smeri energetske učinkovitosti. A da bi se projekt res izplačal, mora biti finančno premišljen in dobro načrtovan, pri čemer lahko pomembno vlogo odigra tudi ustrezna oblika financiranja.

NLB Zeleni osebni kredit – financiranje trajnostnih odločitev

Čeprav dobrodošla, je energetska prenova za družinski proračun lahko še kako obremenjujoča. Prav zato je pomembno, da imamo ob sebi partnerja, ki razume pomen trajnostnih odločitev in jih zna tudi podpreti. NLB Zeleni osebni kredit je namenjen vsem, ki želijo vlagati v prihodnost, pa naj gre za energetsko obnovo doma, nakup opreme za učinkovitejšo rabo energije ali prehod na čistejše oblike mobilnosti.

Zanj se lahko, ob predložitvi (pred)računa ali ponudbe za energetsko učinkovito rešitev, odločijo stranke vseh bank. S tem v NLB podpirajo trajnostno usmerjeno delovanje vseh, ne le svojih komitentov.

Foto: Shutterstock

NLB Zeleni osebni kredit je zasnovan preprosto in pregledno:

obrestna mera 4,49 odstotka (nespremenljiva),

brez stroškov odobritve, vodenja in zavarovanja kredita,

znesek do 50 tisoč evrov oziroma do višine investicije,

oziroma do višine investicije, odplačilna doba do 120 mesecev.

Zeleni kredit omogoča, da sredstva neposredno uporabite za izvedbo investicije. Po odobritvi kredita se denar nakaže izvajalcu, kar pomeni, da lahko prenovo začnete takoj.

Reprezentativni primeri NLB Zelenega osebnega kredita z nespremenljivo obrestno mero

Foto: NLB d.d.

Za še ugodnejše pogoje se lahko obrnete tudi na partnerje NLB , ki ponujajo posebne akcije in prilagojene ponudbe za zelene naložbe.

Za katere investicije je kredit primeren

NLB Zeleni osebni kredit je namenjen vsem, ki razmišljajo o konkretnih korakih v smeri energetske učinkovitosti in trajnostnega bivanja. Namenite ga lahko za različne investicije, s katerimi boste izboljšali kakovost bivanja, zmanjšali stroške in naredili nekaj dobrega za okolje.

Foto: Shutterstock

Primeren je za nakup in namestitev sončne elektrarne, hranilnika električne energije, toplotne črpalke, prezračevalnega sistema, klimatske naprave ali kurilne naprave na lesno biomaso. Uporabite ga lahko tudi za polnilnico za električna vozila, kar pomeni, da boste svojo zeleno energijo lahko izkoristili v celoti.

Če razmišljate o energetski obnovi doma, vam kredit omogoča financiranje zamenjave oken, vrat, strehe ali izolacije fasade, torej vsega, kar bo dolgoročno zmanjšalo porabo energije in povečalo udobje bivanja.

NLB Zeleni osebni kredit pa ni namenjen zgolj prenovi in gradnji doma, ampak tudi vsem, ki si želite čistejše vožnje. Uporabite ga lahko za nakup električnega ali hibridnega vozila z iizpustom emisij pod 50 CO2/km, pa tudi za nakup električnega kolesa, e-skiroja ali e-skuterja.

Foto: Shutterstock

Kako do kredita?

Kredit lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB, kjer vam svetovalci pomagajo pri izbiri optimalne višine in dobe odplačevanja. Termin za obisk lahko rezervirate vnaprej, da bo postopek še bolj preprost in hiter.

Za odobritev kredita potrebujete (pred)račun ali ponudbo za nakup oziroma izvedbo izbrane energetsko učinkovite rešitve. Ko je kredit odobren, banka sredstva nakaže izvajalcu, kar pomeni, da lahko investicija začne takoj.

Foto: Shutterstock

Pred podpisom pogodbe je priporočljivo preveriti vse trenutno veljavne pogoje, saj so ti osnova za dokončno ureditev razmerja med banko in kreditojemalcem. Tako si zagotovite popoln pregled nad financiranjem in miren začetek projekta.